スポルティング・ポルトガルとオリンピック・リヨンが、パウロ・フォンセカ監督の移籍で合意に達した。ファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。フォンセカ監督はリスボンで、解任間近のルイ・ボルジェス監督の後任となる。

フォンセカ監督はリヨンの首脳陣に退任の意向を伝え、クラブは最終的に53歳のポルトガル人指揮官の申し出を受け入れた。原則として、この日曜日がリヨンで指揮を執る最後の試合となった。

フォンセカ監督率いるリヨンは、ホームでアンジェSCOに2-0で勝利した。86分に2点目を決めたコランタン・トリッソは、すぐにフォンセカ監督のもとへ駆け寄り、ともにゴールを喜んだ。

フォンセカ監督はその場面でも試合後も感情を抑えきれなかった。スポルティングに関する報道について尋ねられると、元DFはやや言葉を濁した。「私が退任する可能性はある」

次の試合 RSO UEFAヨーロッパリーグ 12:45 OL 視聴する

ロマーノ氏によれば、両クラブ間の合意はすでに成立している。スポルティングは、2024年末からエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで指揮を執ってきたボルジェス監督と袂を分かつ。当時45歳の指揮官はヴィトーリア・ギマランイスからやって来た。

スポルティングはボルジェス監督の下、2025年にリーグ優勝と国内カップ戦優勝を果たした。今季のリーグ優勝は遠のいているようだ。首位FCポルトとは勝ち点9差があり、ベンフィカも3位のレオンイスを上回っている。

『O Jogo』によれば、週半ばに行われるシャフタール・ドネツクとのチャンピオンズリーグの試合では、スポルティングBのティアゴ・フェルナンデス監督が指揮を執る。フォンセカ監督は来週末のモレイレンセとのホームゲームで初めて指揮を執る見込みだ。

フォンセカ監督はポルトガルで、FCポルトやSCブラガなどを率いた。シャフタール・ドネツクでの3年間（2016～2019年）を経て、ASローマ、リールOSC、ACミラン、リヨンで順に指揮を執った。

フォンセカ監督は2025年初めからリヨンを率い、昨季はレ・ゴーヌをチャンピオンズリーグ予選へと導いた。リヨンは現在、首位パリ・サンジェルマンと勝ち点3差のリーグ・アン3位につけている。