オリンピック・サフィ会長：「ファルハニはモロッコの国旗を掲げることを拒否していない。背景にはこうした人々がいた」

モロッコ・オリンピック・サフィのモハメド・ハイダウィ会長は、本日行われたアフリカコンフェデレーションカップ準決勝第1戦でホームのアルジェ・ユニオンと0-0で引き分けたことについてコメントした。また、サフィに所属するアルジェリア人選手ハウアリ・ファルハニを巡る論争にも言及した。

ハイダウィ会長は自身のFacebookで「アルジェリアでの準決勝第1戦はスコアレスドローだったが、ホームでの第2戦が残っている。団結すれば決勝進出は可能だ」と投稿した。

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判定への議論が続くなか、アスファはホームでアルジェリア・ユニオンと引き分けた。

また、5ジュライスタジアムでモロッコの国旗が縫い付けられていないユニフォームを着用したハウアリ・ファラハニ選手を巡る論争についても言及した。「第1戦で話題になった、粘り強い選手ファラハニが国旗入りユニフォームを着ていなかった件について説明したい。これはスポーツウェア担当パートナーと用具担当者の技術的なミスのためであり、後半には修正された」。

また、彼は「ファラハニがユニフォームを着用することを拒んだわけではない。彼はモロッコを第二の故郷と考え、献身的にプレーしている」と強調した。

最後にサフィは「歴史を刻むチャンスであり、全員がチームと選手を支え、守り、応援すべきだ」と結んだ。