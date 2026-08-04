ホセ・ルイス・メンディリバルは、チャンピオンズリーグ予選3回戦第1戦でのNECの戦いぶりに完全に驚かされた。オリンピアコスの指揮官は試合後、Cosmote TVにそう語っている。

NECは、これまで見せてきた通り、膨大なエネルギーと強い攻撃意識を前面に出してきた。ディック・スクロイダーは試合前の記者会見で、気温が30度を超える状況でも自分たちのスタイルを変えるつもりは一切ないとすでに明かしていた。それでも、オリンピアコスは火曜の夜に不意を突かれた。

「本当に予想していなかったことだった」とメンディリバルは説明する。「昨日の練習でも、このチームはしばらく得点していないと話していて、誰が点を取る可能性があるかを話し合っていた」と、注目すべき反応を見せた。

NECは最後の親善試合となったセビージャ戦（1-2）で1得点にとどまり、その前のSVエルフェアスベルク戦（0-1）では無得点に終わっていた。ただ、プレシーズンの他の試合ではナイメヘンのチームはかなり得点を重ねており、スクロイダーの攻撃的なスタイルも決して秘密ではない。それでもオリンピアコス戦でNECは得点こそ奪えなかったが、複数の決定機を作り出した。

「1対1の場面が多い奇妙な試合だった」とメンディリバルは続ける。「その部分では彼らの方が上で、だからこそ我々は敗れた。彼らの方がよりアグレッシブで、より速かった。我々はチャンスを作るのに苦しんだ。その意味で彼らの方が優れていた」

そのため、メンディリバルは自軍にも厳しい。「多くを欠いた試合だった。もっとアグレッシブであるべきだったし、デュエルでもっと激しく戦い、審判への対応ももっと賢くすべきだった。彼があまりファウルを取らないことは最初から分かっていた。我々は適応しなければならなかった。相手に適応できず、相手の方がよりダイナミックで、より強かった」

来週のデ・ホッフェルトでの第2戦は0-0のため、なおすべてが可能な状況だ。「試合が似たようなものになるかは分からない。私たちは違ったプレーをしなければならないし、多くのことを改善しなければならない。今日の我々は良くなかったので、0-0は悪い結果ではない。彼らが同じような試合をしてくると予想しているし、突破の可能性はまだある」と、オリンピアコス指揮官は語った。