ディック・スロイデルは、チャンピオンズリーグ予選3回戦でのNECのオリンピアコス戦勝利（2-1）に大喜びしている。指揮官は試合後、Ziggo Sportで心境を語った。

「ベンチ脇ではものすごく緊張していたし、自分でもちょっとおかしなことをしていたと思うよ。でも、このグループを本当に誇りに思っている」と、スロイデルは切り出した。「とにかく次のラウンドに進めた」

「本当に勝ちたいという気持ちがあった。それは先週土曜日には欠けていたものだ。今日はそれをしっかり取り戻してくれた。カイのゴールが取り消されたのはまだ残念だよ。そうでなければ延長戦を戦う必要すらなかった。でも、本当に誇りに思っている。間違いなくね」

すでに週2試合という非常に厳しい日程については、これまで何度も議論されてきた。NECがさらに1ラウンド突破し、チャンピオンズリーグ本戦行きが現実味を帯びる中で、この話題が再び浮上している。スロイデルは、ナイメーヘンのクラブがKNVBから何らかの助けを得る可能性があることを明かした。

「アシスタントの1人から、その試合は行われないことになるらしいと聞いた」とスロイデル。言及したのは、8月22日土曜日に予定されているエールディビジのエクセルシオール戦で、ボデ／グリムトとの2試合のちょうど間に当たる。「良くないのかもしれないけど、そんなことはまったく気にしていない」

「本当に1試合ずつ見ているんだ」とスロイデルは続けた。「明日ピッチに立つのが誰なのか、誰を外に押し出してでもピッチに立たせなければならないのかを見る。土曜日のキックオフにまた万全の状態で臨めるようにするためにね」

いずれにせよ、NECは今週土曜日、ヴィレムIIとのアウェー戦には出場する見通しだ。先週末のテルスターとの開幕戦は、1-2で悔しい敗戦に終わっていた。