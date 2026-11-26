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オリンピアコス戦でハーフタイムに交代したゴンサロ・ラモス。ミランFWの状態について、最新情報を伝える。

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ミランはアテネのピレウスで、ホームのオリンピアコスを相手に0-2から4-2へと劇的な逆転勝利を収めた。大会のプレーオフ進出争いに復帰するための勝ち点3に加え、多くの朗報を持ち帰ることになった。

シセのまたしてものゴール、ハッチンソンの際立ったパフォーマンス、そしてプリシッチとモレイラが改めて得点を挙げたこと。ルベン・アモリム監督は後半のチームに満足しているはずだ。ただ、その後半にゴンサロ・ラモスの姿はなかった。ラモスはエストゥピニャンとともにハーフタイムに交代し、その時点で試合はギリシャ側が1-0とリードしていた。サイドのエストゥピニャンは戦術的な判断による交代だったが、ポルトガル人FWのラモスは前半に生じた問題が理由だった。

アモリム監督が明かす：「痛みがあった」試合直後にSkyの取材に応じたルベン・アモリム監督は、ラモスに代えてプリシッチを投入し、アルファジョ・シセを再び偽9番で起用したのは、戦術面で何かを変えるためではなく、やむを得ない判断だったと説明した。「いや、交代で試合を変えたのは私ではない。ラモスは痛みがあったから下がった。交代せざるを得なかった」

何が起きたのかラモスの最近のコンディションは万全とは言えない。フロジノーネ戦の勝利でも、ふくらはぎに軽い問題があり、チームメートのラビオの求めを受けて交代していた。ただ、その問題はその後、解消している。今回の交代は、公式には筋肉の問題によるものではなく、前半に受けた強い打撲が理由だ。ラモスがドリブルで元インテルDFのロレンツォ・ピローラをかわした際、ピローラはそのままラモスにタックルし、すねへの激しい接触で倒した。ラモスは痛みを抱えながらプレーを続け、わずかに足を引きずったままハーフタイムの交代を迎えた。

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明日、状態を確認交代は大事を取った措置だった可能性もあるが、ミランは明日、ラモスの状態を改めて確認することになる。ミラネッロで検査が行われる予定だ。今後のシーズンにおいてラモスの存在は不可欠であり、ミランは万全を期す。