オリンピアコス対NECの前半は決して見応えのある内容ではないものの、ディック・スクルーダー率いるチームは相手をしっかり封じ込めている。ナイメーヘンのファンによれば、その主な立役者は1人の男、ダルコ・ネヤスミッチだ。

この守備的MFは何度も見事なインターセプトを見せ、3バックにとって絶大な価値を発揮している。クロアチア人MFが26分に決定的なタックルを見せた場面の後、Ziggo Sportの実況を務めるワイツェ・ファン・デル・ホートも「ネヤスミッチは本当に重要だ」と評している。

「何度も彼はスペースを埋めることで非常に大きな役割を果たしている」と、ファン・デル・ホートは続けた。「ネヤスミッチは危険が本当に危険になる前に、それを防ぐため常に正しい位置にいる」

NECのファンもネヤスミッチを絶賛しており、来夏で切れる契約をテクニカルディレクターのカルロス・アールバースが一刻も早く延長することを望んでいる。「契約を見直して3年延長してほしい。なんて実力者なんだ」といった声が見られる。

「終身契約をぜひ」と、さらに一歩踏み込んだ声もある。「あのネヤスミッチはNECにとって実に厄介な壁だ。なんて怪物なんだ」と別のファンも反応している。

なお、ネヤスミッチはNECサポーターの間で好意的に注目を集めているだけではなく、アヤックスのファンもソーシャルメディアに続々と投稿している。そこではテクニカルディレクターのジョルディ・クライフに対し、この守備的MFへ即座にアプローチするよう促す声も上がっている。「彼は僕らの新しい6番になるべきだ！」というわけだ。

前半のスタッツも、ネヤスミッチが残した素晴らしい印象を裏づけている。ハーフタイムまでに彼は1対1の局面で全勝し、さらに実に10回の守備成功アクションを記録していた。