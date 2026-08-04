チアロン・シェリーは、NECがオリンピアコス戦で見せたパフォーマンスを誇りに思っている。チャンピオンズリーグ予選3回戦の第1戦は、ギリシャの地で0-0の引き分けに終わった。波乱含みのプレシーズンを過ごしてきたNECにとって、見事な結果だった。

その大きな要因となったのが、試合直前になって小代佐野がこの一戦を回避したことだ。この日本人MFはPSVとの移籍で合意に達し、その結果、試合に出場しない決断を下した。この日早い時間に、彼はディック・スロイダーに対し、プレーしたくない意向を説明していた。

「そうですね、最終的にはサノに大きな関心が集まっていることはもちろん分かっていました」と、シェリーはZiggo Sportでノア・ファーレとの取材の中で話し始めた。「PSVが合意にかなり近づいていることも分かっていましたし、だから最終的には彼の気持ちは完全に理解できます」

「彼は明日、メディカルチェックのためにPSVへ向かいます。そして最終的に、今夜負傷するリスクを取りたくなかったんです。その気持ちはみんな完全に理解しています」とシェリーは続け、チームメートを責めるつもりはないと明かした。

サノの代役として、試合直前に中盤で起用されたのはジャミロ・モンテイロだった。「彼は素晴らしいプレーを見せてくれました」とシェリー。「だからこそ、僕たちは良い選手たちを呼び戻すこともできたんです」

「僕たちが素晴らしいチームだということは見てもらえたと思います」。主将はオリンピアコスとの引き分けを誇らしげに振り返った。「監督はさらに何人かの選手を欲しがるでしょうし、逆に何人かは去ることになるはずです。でも最終的には、それに対応してくれる優れたフロントがあります。だから僕たちは心配していません」

そのため、サミ・ウアイサがこの夏の移籍を依然として望んでいることも、もはや公然の事実だ。チームのキーマンはフェイエノールトからの接触を待っているが、ロッテルダムのクラブは当面静観する構えだ。おそらく、テクニカルディレクターのデフィ・リゴーが動き出すのは、アニス・ハジ・ムサが売却された時になる。