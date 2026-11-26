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悪夢のような最初の1時間から、素晴らしい最後の30分へ。ミランはアテネで2点差をひっくり返す快挙を成し遂げた。アモリム監督の交代策が当たり、ハッチンソンが逆転をけん引した。

ミラン

メニャン 5.5：CKで飛び出さず、不運にもボールを自陣のゴールへそらしてしまった。キックにも精度を欠く場面があった。ミラン加入後、最高の出来とは言えない。

ヒラ 6.5：激しい試合展開をすぐに受け入れ、体を張った。序盤は苦しんだが、時間とともに持ち直した。

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デ・ウィンター 5：ベルギー人DFには厳しい評価が必要だ。意図せずして相手FWを助けるミスを重ね、ジョタの2点目の場面もその一つ。集中を欠き、やや軽率な姿勢が見られた。不注意。（53分からトモリ 6.5：闘志と先読みの守備をもたらした。大きな存在だった）

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ディアワラ 6：ホームチームのメキシコ人FWゴンサレスをうまく抑えた。オリンピアコスがテンポを上げ、攻撃的MFを前に出してきても、目立ったミスはなかった。堅実。 （67分からテラッチャーノ 6：踏ん張り、苦しい時期を経て前進を示した）

エストゥピニャン 5：4試合連続でベンチスタートだっただけに、大きなチャンスとなるはずだったが、みすみす逃した。攻撃への関与は少なく、守備も不安定。ボールを運んでの前進でもミスが多かった。期待外れ。 （46分からムサ 6.5：勢いのあったペデルセンを抑え、ビルドアップでもエストゥピニャンよりはるかに役立った。バランスをもたらした）

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ジャシャリ 5.5：プレーのテンポが上がらず、組み立てでも判断に切れを欠いた。スイス人MFは前半、ピッチ上で最も出来の悪い選手の一人だった。プリシッチが入り、組み立てを助けるようになってからは少し改善した。評価は持ち越し。

ラビオ 6：リーグ戦と比べ、木曜夜の試合では輝きも主導力も控えめという姿をまた見せた。それでも、終盤に手にしたリードを守るうえで、その経験が力になった。

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ハッチンソン 8：元ノッティンガム・フォレストの選手にとって、記念すべき一夜となった。見事な個人技から欧州の大会で初ゴールを記録。それだけでは飽き足らず、さらに2アシストを供給し、シセとプリシッチのゴールでミランに勝利をもたらした。マン・オブ・ザ・マッチ

シセ 7.5：欧州の大会で4ゴールを決めたミラン史上最年少の選手となった。経験豊富な背番号9を思わせる抜け目ない一撃で、ここまで素晴らしいシーズンの10得点目を挙げた。 点取り屋。（83分からコモット、採点なし）

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モレイラ 7：前半は相手を脅かす位置をなかなか見つけられなかった。後半は一変して止められない存在となり、ミランでの欧州の大会における初ゴールを記録。自身のキャリアでも初ゴールとなった。エネルギーの塊。

ゴンサロ・ラモス 5.5：最初の2、3回のボール処理はうまく、いつもの戦術理解の高さを見せた。最初の激しい競り合いを受けて試合から退き、アモリム監督が大事を取って交代させた。（46分からプリシッチ 7.5：「キャプテン・アメリカ」は止まらない。直近6試合で5得点目を決め、チームに大きな勝利をもたらした）

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アモリム監督 7：交代策で勝利をつかんだ。ムサをサイドバックに、プリシッチをシセの背後に置く采配が的中した。

オリンピアコス

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オルテガ 5：失点に特別な責任はない。ネットの奥から4度ボールを拾うことになったが、できることは少なかったという印象だ。

スマイロヴィッチ 5：ハッチンソンに圧倒され、ミランを勢いづけたゴールの場面ではシュートを打つためのスペースを与えすぎた。

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ピローラ 6.5：先制点を生み出すきっかけを作り、シセの決定的なゴールも防いだ。鬼気迫るプレーだったが、終盤は苦しみ抜いたため0.5点減点。

レツォス 5.5：激しくプレーし、時には度を越した。試合への思いが強すぎたのか、最後はミランの猛攻にのみ込まれた。（82分からトゥファキス、採点なし）

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オニェマエチ 5.5：攻守ともに目立たなかった。

ペデルセン 6.5：最初の1時間はミラン守備陣の脅威となり、力強く攻めた。（67分からサリアカス 5.5：ペデルセンと比べて明らかに見劣りした）

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フロイラー 6：ボール奪取で貢献し、常にシンプルにプレーをつないだ。足が動いている間、オリンピアコスも勢いがあった。

サ 5：シセとの偶発的な接触に対してスポーツマンらしからぬ大げさな反応を見せた。中盤で相手を食い止められず、判断もほぼ常に鈍かった。

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マルティンス 6.5：遠目から2度メニャンを脅かし、チームで間違いなく最も好調だった。（72分からフォルトゥニス 5.5：ほとんど存在感がなかった）

シウバ 6.5：見事なゴールを決め、どのボールにも高い強度でプレーした。

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ゴンサレス 5：空中戦ではディアワラに圧倒され、動きも少なく効果的ではなかった。（67分からヤレムチュク 5.5：プレーできるボールが少なかった）

アルグアシル監督