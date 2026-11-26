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悪夢のような最初の1時間から、見事な30分間へ。ミランはアテネで2点のビハインドを覆す快挙を成し遂げた。アモリム監督の交代策が的中し、ハッチンソンが逆転劇をけん引した。

ミラン

メニャン 5.5点：CKで飛び出さず、不運にもボールを自陣のゴールへはじき入れた。キックにも何度か精度を欠いた。ミラン加入後、最も良い出来とは言えない。

ヒラ 6.5点：開始早々から激しい試合に身を投じ、力を惜しまなかった。序盤は苦しんだが、時間とともに持ち直した。

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デ・ウィンター 5点：ベルギー人DFには厳しい評価が必要だ。ジョタに許した2点目の場面をはじめ、相手の攻撃陣を助けるミスを重ねた。集中を欠き、やや軽率なプレーだった。集中力不足。（53分からトモリ 6.5点：闘志と先を読んでプレーする力をもたらした。流れを変える存在だった）

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ディアワラ 6点：ホームチームのメキシコ人FWゴンサレスをしっかり抑えた。オリンピアコスがペースを上げ、攻撃的MFを使って攻勢に出たときも、目立ったミスはなかった。堅実。（67分からテラッチャーノ 6点：踏ん張りを見せた。苦しい時期を経て前進している）

エストゥピニャン 5点：4試合続けてベンチスタートだっただけに、大きなチャンスになるはずだったが、ふいにした。攻撃参加は少なく、守備も振るわず、ボールを運び出す際にもミスが多かった。期待外れ。（46分からムサ 6.5点：勢いのあったペデルセンを封じ、組み立てでもエストゥピニャンよりはるかに役立った。バランスをもたらす存在）

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ジャシャリ 5.5点：プレーのテンポが上がらず、組み立てでも判断を欠いた。このスイス人MFは前半、ピッチ上で最も出来の悪い選手の一人だった。プリシッチが入り、組み立てを助けるようになってからはやや改善した。評価は持ち越し。

ラビオ 6点：リーグ戦に比べ、木曜夜の試合では輝きも存在感も控えめという姿を再び見せた。それでも終盤に得たリードを守るうえで、経験がものを言った。

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ハッチンソン 8点：元ノッティンガム・フォレストのハッチンソンにとって、忘れられない一夜となった。見事な個人技から欧州大会での初ゴールを記録。それだけでは飽き足らず、シセとプリシッチのゴールをアシストし、ミランを勝利へ導いた。マン・オブ・ザ・マッチ

シセ 7.5点：欧州大会で通算4ゴールを挙げたミラン史上最年少の選手となった。経験豊富なストライカーのような抜け目ない一撃で、ここまで素晴らしいシーズンの10ゴール目を決めた。点取り屋。（83分からコモット、採点なし）

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モレイラ 7点：前半は相手に脅威を与えられる位置をなかなか見つけられなかった。後半は一変して止められない存在となり、ミランでの欧州大会初ゴール、そして自身のキャリア初ゴールも記録した。エネルギーの塊。

ゴンサロ・ラモス 5.5点：最初の2、3本のボールをうまく収め、いつも通りの戦術理解を見せた。最初の激しい接触を受けて試合から退き、アモリム監督は大事を取って交代させた。（46分からプリシッチ 7.5点：「キャプテン・アメリカ」の勢いは止まらない。直近6試合で5点目を決め、チームに極めて大きな勝利をもたらした）

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アモリム監督 7点：交代策で勝利をつかんだ。ムサをサイドバックに、プリシッチをシセの後方に置く判断は完璧だった。

オリンピアコス

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オルテガ 5点：失点に特段の責任はない。4度もゴールネットからボールを拾うことになったが、打つ手はほとんどなかった印象だ。

スマイロヴィッチ 5点：ハッチンソンに圧倒され、ミランを勢いづけるゴールの場面ではシュートを打つためのスペースを与えすぎた。

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ピローラ 6.5点：先制点を呼び込み、シセの決定的な得点機も防いだ。鬼気迫るプレーだったが、終盤に完全に押し込まれた分、評価を0.5点下げた。

レツォス 5.5点：激しくプレーし、ときには激しすぎた。試合への思いが強く、最後はミランの猛攻にのみ込まれた。（82分からトゥファキス、採点なし）

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オニェマエチ 5.5点：攻守ともに存在感が薄かった。

ペデルセン 6.5点：最初の1時間はミラン守備陣にとって厄介な存在で、力強く攻め上がった。（67分からサリアカス 5.5点：ペデルセンからの交代で、明らかに戦力が落ちた）

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フロイラー 6点：ボール奪取で貢献し、常に的確にボールを配った。脚に力が残っている間、オリンピアコスの勢いは衰えなかった。

サー 5点：シセとの偶発的な接触でスポーツマンらしからぬ大げさな反応を見せた。中盤で相手の攻撃をほとんど食い止められず、判断もほぼ終始鈍かった。

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マルティンス 6.5点：遠距離から2度メニャンを脅かし、チームで最も好調だった。（72分からフォルトゥニス 5.5点：存在感はほとんどなかった）

シウバ 6.5点：見事なゴールを決め、どのボールにも激しくプレーした。

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ゴンサレス 5点：空中戦でディアワラに圧倒され、動きも少なく、その質も低かった。（67分からヤレムチュク 5.5点：プレーできるボールが少なかった）

アルグアシル監督