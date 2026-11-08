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オリヴァー・グラスナー監督は、ノッティンガム・フォレストが土曜夜にマンチェスター・シティを3-1で破る衝撃的な勝利を収めたことに、大きな誇りを示した。ノッティンガム・フォレストの指揮官は、プレミアリーグ今季のホーム初勝利を挙げる上で、シティ・グラウンドの雰囲気が大きな要因になったと語った。

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シティ・グラウンドでの歴史的勝利

ジャイール・クーニャの先制点を皮切りに、リアム・デラップが高い決定力を見せて2得点を挙げ、勝ち点3をシティ・グラウンドで手にした。王者を迎えるまで今季のホーム初勝利を探し求めていたフォレストにとって、この結果は転機となる。エンツォ・マレスカ率いるチームを破ったという価値だけではない。この勝ち点3でフォレストの今季の勝ち点は9となった。さらに重要なのは、勝利によってグラスナー率いるチームが降格圏を脱したことだ。中位への定着を目指す選手たちにとって、心理面でも大きな後押しとなった。

指揮官は、この結果がチームの勢いにもたらす重要性をすぐに認めた。試合終了直後に勝利を振り返ったグラスナー監督は、選手たちの一丸となった戦いと、声援を送り続けたホームのサポーターを称賛した。「とても特別な夜だ。情熱を持ってプレーし、闘志を見せた選手たちを称えたい。チームとシティ・グラウンドにあった闘志、そして一体感が本当に素晴らしかった」と、指揮官はクラブ公式サイトで語った。

マンチェスター・シティの圧力を乗り越える

最終スコアには余裕があったものの、フォレストは長い時間にわたって相手の圧力に耐えなければならなかった。特にシティにゴールを許した後はそうだった。グラスナー監督は、自陣の守備エリア深くに押し込まれた苦しい時間帯に、観客が選手たちを支える重要な役割を果たしたと指摘した。最終ラインが見せた粘り強さは、コーチングスタッフがチームに植え付けた戦術的規律の表れだった。

指揮官は、スタンドからの熱気が守備の安定につながり、トレント川沿いで行われた緊迫の後半、アウェーのシティが陣地を支配しながらも追加点を奪うのを防いだと強調した。「シティのゴール後は苦しい場面もあったが、そのときの雰囲気は信じられないほど素晴らしかった。ファンが全力で後押ししてくれたことが、厳しい時間帯を乗り越える助けになった」とグラスナー監督は説明した。

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違いを生んだリアム・デラップ

個人として際立った活躍を見せたのはデラップだ。2ゴールで事実上、試合の決着をつけた。ストライカーは左右両足で得点し、その多彩さを示した。この活躍を指揮官も見逃さなかった。グラスナー監督は、3点目が決定的な場面だったと認めた。残り時間が少なくなるなか、3冠達成チームを相手にした歴史的勝利をつかめると、チームがようやく確信できたという。

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「リアムの3点目は、相手にとどめを刺すようなゴールだった。この試合に本当に勝てるという自信を得られた。選手たちを称えたいし、ファンにも称賛と感謝を伝えたい」とグラスナー監督は付け加えた。

チーム全員でつかんだ勝利

グラスナー監督が特に感銘を受けたのは、わずかなリードを守ろうと引くのではなく、さらに点差を広げようとしたチームの積極性だった。シティはさまざまな形で攻撃できるため、3点目が必要だったと指摘した。ドイツ人指揮官は最終的に、勝利の功労者として特定の選手を挙げることはせず、強豪の相手を上回ることを可能にしたチーム全員の献身に目を向けた。

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「相手の圧力が強まり、シティは我々のペナルティエリア周辺でプレーしていた。守るのがどれほど難しいかは分かっている。中央を突破することも、サイドからクロスを入れることもできる。3点目が必要だったし、リアムは右足と左足で決定力を示した。今日は誰か一人を名指しで称えるべきではない。素晴らしいチーム全体の努力によるもので、称賛はすべて選手たちに向けられるべきだ」とグラスナー監督は締めくくった。