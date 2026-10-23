オリバー・カーン、マンチェスター・ユナイテッドの監督職の安定性をめぐりユリアン・ナーゲルスマンに重大な警告

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オリバー・カーン氏は、ユリアン・ナーゲルスマン氏がマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任する可能性について、強い懸念を示した。現監督のマイケル・キャリック氏への重圧が高まる中、バイエルン・ミュンヘンの元CEOは、オールド・トラッフォードが39歳の指揮官にとって理想的な環境ではないかもしれないと指摘している。

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カーン、オールド・トラッフォードの不安定さを指摘

ドイツの伝説的GKカーンが、ナーゲルスマンのプレミアリーグ行きの可能性に懸念を示した。マンチェスター・ユナイテッドで不振が続き、キャリックに厳しい目が向けられるなか、ナーゲルスマンは後任の有力候補に浮上している。しかしカーンは、欧州サッカーの最高峰でなおキャリアを築いている途中の指揮官にとって、現在の同クラブには特有の危険があると考えている。

カーンは、クラブの長年にわたる不安定さが、就任を検討するどの監督にとっても大きな懸念材料になるはずだと指摘する。近年の監督交代の多さによって、誰にとっても先行きの読めない職場になっており、特に外国のリーグで十分な経験を持たない者には厳しいという。「彼の立場からすれば、簡単な状況ではない。彼は最高峰の舞台で豊富な経験を積んできたわけではない。特に外国のクラブではそうだ。近年、プレミアリーグもマンチェスター・ユナイテッドも、監督が長く安定して指揮を執れることで知られてきたわけではない」とカーンは『スカイ・ドイツ』のインタビューで語った。

失敗のリスクを見極める

Getty Images

ナーゲルスマンの近年の指導歴も、カーンが論じた点の一つだ。バイエルンとドイツ代表での任期がいずれも期待に完全には応えられなかったことを踏まえ、往年の名GKは、ナーゲルスマンが次のキャリア選択に慎重になるべきだと考えている。現代サッカーにおける若手監督としての指導哲学や、チームを育てる強みに完全に合致するプロジェクトでなければ、これほど早く再び重圧の大きい仕事に就くことは、キャリアに悪影響を及ぼしかねない。

カーンは、マンチェスター・ユナイテッド行きの可能性を明確に大きなリスクと捉えた。安定したプロジェクトを優先すべきか、それとも近年、多くの前任者が長期的な成功を収められなかった環境に飛び込むべきか、ナーゲルスマンは考える必要があるという。「彼は自分自身に問わなければならない。次の一歩をどうすべきか。それは正しい選択でなければならないのか。それとも、近年ほぼすべての監督が遅かれ早かれ失敗してきたマンチェスター・ユナイテッドのような、途方もないリスクをすぐに背負うのか」とカーンは説明した。

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ナーゲルスマンの指導者としての特性

ナーゲルスマンを巡る議論では、まとまりを欠いたチームをすぐに立て直すことよりも、長期的なプロジェクトを築く能力に焦点が当たりがちだ。カーンも、ナーゲルスマンには選手を育て、システムを構築する才能があると認める一方、マンチェスター・ユナイテッドには、その手法に必要な忍耐がないかもしれないとみている。オールド・トラッフォードで求められる即座の結果は、元RBライプツィヒ指揮官のような監督が新たなチームで通常取り組もうとする、着実な再建の過程と衝突しがちだ。

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「バイエルン・ミュンヘンと代表チームは、すでに彼にとって大きな挑戦だった。自分の強みがどこにあり、どのクラブを本当に助けられるのか、慎重に考えなければならない」とカーンは指摘した。

決断はユリアンに委ねられている

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結局のところ、プレミアリーグで強い注目を浴びる覚悟ができているかどうかを判断できるのは、ナーゲルスマン本人だけだとカーンは考えている。世界有数のビッグクラブを率いる魅力は明らかだが、実際の仕事には依然として困難が伴う。カーンは、ナーゲルスマンがチームを築く指導者だと改めて強調し、ドイツ人監督が力を発揮するために必要な成長と安定を、現在のユナイテッドの体制が可能にするかどうかには懐疑的な見方を示して締めくくった。

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「ユリアンはクラブとチームを築き、成長させられる人物だと思う。マンチェスター・ユナイテッドが彼にとって正しい次の一歩なのかは、彼にしか決められない」とカーンは結んだ。