オリバー・カーン、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドにおける監督職の安定性を巡り、ユリアン・ナーゲルスマンに強く警告

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オリバー・カーン氏は、ユリアン・ナーゲルスマン氏がマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任する可能性について、強い懸念を示した。現監督のマイケル・キャリック氏への重圧が高まる中、バイエルン・ミュンヘンの元CEOは、オールド・トラッフォードが39歳の指揮官にとって理想的な環境ではないかもしれないとの見方を示している。

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カーン、オールド・トラッフォードの不安定さを指摘

ドイツの伝説的GKカーンが、ナーゲルスマンのプレミアリーグ行きの可能性に懸念を示した。マンチェスター・ユナイテッドでは不振が続き、キャリックへの厳しい視線が強まるなか、ナーゲルスマンが後任の有力候補に浮上している。しかしカーンは、欧州サッカーの最高レベルで監督としてのキャリアをなお築いているナーゲルスマンにとって、現在のクラブの状況には特有の危険があると考えている。

カーンは、クラブが歴史的に不安定であることが、就任を検討する監督にとって大きな懸念材料になるはずだと指摘する。近年、監督の交代が相次いでいるため、誰にとっても不安定な職場であり、とりわけ国外リーグでの豊富な経験がない人物には厳しいという。「彼の立場からすれば、簡単な状況ではない。彼は最高峰のレベルで豊富な経験を積んできたわけではなく、特に国外のクラブではそうだ。近年、プレミアリーグとマンチェスター・ユナイテッドは、監督が安定して仕事を続けられる環境として知られているわけではない」と、カーンは『スカイ・ドイツ』のインタビューで語った。

失敗のリスクをどう見極めるか

Getty Images

カーンはナーゲルスマンの近年の指導歴にも言及した。バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表での任期が必ずしも期待に応えたとは言えなかったことから、この名GKは、ナーゲルスマンが次のキャリア選択に慎重になるべきだと考えている。若い監督である彼の指導哲学や、現代サッカーで選手とチームを育てる強みに完全に合致するプロジェクトでなければ、すぐに再び重圧の大きな職に就くことは、キャリアに悪影響を及ぼしかねない。

カーンはマンチェスター・ユナイテッド行きの可能性を、明確に大きなリスクと位置づけた。ナーゲルスマンは安定したプロジェクトを優先すべきなのか、それとも前任者の多くが長期的な成功をつかめずに苦しんだ環境に飛び込むべきなのかと問いかけている。「彼は自分自身に真剣に問わなければならない。次の一歩をどうすべきか。正しい選択でなければならないのか。それとも、近年はほぼすべての監督が遅かれ早かれ失敗しているマンチェスター・ユナイテッドのような、非常に大きなリスクをすぐに背負うのか」とカーンは説明した。

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ナーゲルスマンの指導者像

ナーゲルスマンを巡る議論では、まとまりを欠くチームを即座に立て直すことよりも、長期的なプロジェクトを築く能力に焦点が当たることが多い。カーンは、ナーゲルスマンに選手や戦術体系を育てる才能があると認める一方、マンチェスター・ユナイテッドには、その取り組みに必要な忍耐がないかもしれないとみている。オールド・トラッフォードで求められる即座の結果は、元RBライプツィヒ指揮官が新たなチームで通常取り組もうとする、着実な再建の過程としばしば相いれない。

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「バイエルン・ミュンヘンと代表チームも、彼にとってすでに大きな挑戦だった。自分の強みがどこにあり、どのクラブなら本当に力になれるのか、慎重に考えなければならない」とカーンは指摘した。

決断するのはユリアン自身

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最終的に、プレミアリーグで浴びる強い注目に対応する準備ができているかを判断できるのは、ナーゲルスマン本人だけだとカーンは考えている。世界有数のビッグクラブを率いる魅力は明らかだが、実際にその職を務めることには大きな困難が伴う。カーンは、ナーゲルスマンはチームを築く監督だと改めて強調し、マンチェスター・ユナイテッドの現在の体制が、ドイツ人指揮官の成功に必要な成長と安定をもたらせるかについて懐疑的な見方を示した。

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「ユリアンはクラブとチームを築き、発展させられる人物だと思う。マンチェスター・ユナイテッドが彼にとって正しい次の一歩なのか、決められるのは彼だけだ」とカーンは締めくくった。