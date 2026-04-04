オリバーはバイエルンに「ベルナベウの地獄」を警告していた：バルセロナ戦よりも厳しい！

ドイツの伝説的ゴールキーパー、オリバー・カーンは、サンティアゴ・ベルナベウでの恐怖の記憶を振り返り、来週火曜日に控えるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でのレアル・マドリードとの対戦を前に、バイエルン・ミュンヘンの選手たちに厳しいメッセージを送った。

バイエルンの歴史的ゴールキーパーは、ドイツ紙『Süddeutsche Zeitung』のインタビューで、レアル・マドリードの本拠地の雰囲気を「世界のどのスタジアムよりも格別な体験」と表現し、「ベルナベウでの90分間は、他のどこよりも消耗が激しい」と強調した。

カンはスペインの2大クラブを際立った形で比較し、「マドリードのサポーターはバルセロナのサポーターよりもはるかに激しい。まるで全てが自分を引きずり下ろし、押しつぶそうとしているかのように感じる。あの雰囲気は恐ろしく、畏怖の念を抱かせるものだ。そして今、新しいスタジアムの屋根によって、その感覚はより鮮明かつ強烈なものになっている」と語った。

また、カンはヴィンセント・コンパニ監督率いるチームに対し、レアル・マドリードが最近経験した困難な状況を軽視しないよう警告し、レアルの強さはどん底から立ち直る能力にあると指摘した。

さらに彼はこう付け加えた。「レアル・マドリードは混乱期や監督交代、批判にさらされていたが、突然マンチェスター・シティに勝利を収めた。そこで彼らは、シーズンを一転させることができると悟ったのだ。まさにこの点が、レアル・マドリードを極めて危険な存在にしている」。

なお、このドイツ人巨漢GKは、2000年にベルナベウでレアル・マドリードに4-2の敗北を喫させたバイエルン・ミュンヘンの初代メンバーの一人であり、この試合が「ギャラクティコス」とドイツの巨人との歴史的なライバル関係の火付け役となった。