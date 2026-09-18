バイエルン・ミュンヘンが本拠地でウニオン・ベルリンを7－0の大差で圧倒し、金曜日夜に「アリアンツ・アレナ」で繰り広げられたサッカーの祭典を制した。ブンデスリーガ第4節での一戦だ。

この大勝により、バイエルンは勝ち点を10に伸ばし、暫定的にブンデスリーガの首位に立った。一方、ウニオン・ベルリンは危機がさらに深刻化し、勝ち点をわずか1に留めたまま16位に沈んでいる。

バイエルンのゴールショーの口火を切ったのはジャマル・ムシアラで、18分にペナルティエリア付近から強烈なシュートを放ちネットを揺らした。続く38分、マイケル・オリセがDFルースに倒されてPKを獲得すると、イングランド代表のハリー・ケインがこれを成功させ、GKの左を破る強烈なシュートでブンデスリーガ通算100ゴール目を記録した。

前半終了間際、正確には43分、オリセがペナルティエリア付近から狭い角度に決めた見事なシュートで3点目を追加した。

バイエルンは後半も直接的な支配を続けた。54分、オリセが右サイドから正確なクロスを送ると、ケインがこれを強烈なヘディングでネットに叩き込み、4点目を記録した。

70分、シボアリがアルフォンソ・デイビスからのパスを受け、ウニオン・ベルリンの守備を翻弄すると、GKと一対一の状況を作り出し、巧みにネットへ流し込んで試合の5点目を挙げた。これは彼にとって、この夏にドイツのクラブへ移籍して以来、今季全大会を通じて7試合目にして、バイエルンのユニフォームでの初ゴールとなった。

圧倒的な攻撃ショーは、フランス代表オリセの並外れた活躍によって完成した。オリセは73分、縦へのスルーパスを生かしてGKと一対一になると、かわしてボールがポストに当たった後にネットへ吸い込まれ、6点目を記録した。

オリセはハットトリックを達成せずにはいられなかった。76分、ペナルティエリア外からのロケットのようなシュートをGKが処理しきれず、バイエルンの7点目を記録。試合は7－0の大勝で幕を閉じた。

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