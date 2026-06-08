英メディアによると、レアル・マドリードはエンツォ・フェルナンデスに数千万ユーロのオファーを用意している。チェルシーのMFは以前からサンティアゴ・ベルナベウへの移籍が噂されていた。

Football.londonによると、フェルナンデスは今夏チェルシーを退団したい意向で、チェルシー側も1億5000万ユーロ以上のオファーがあれば移籍を容認する見込みだ。2023年初頭に約1億2100万ユーロでベンフィカから獲得した同選手で利益を得る計算だ。

フロレンティーノ・ペレス会長が再選されたことで、この噂はさらに強まった。選挙中、ペレスは1億5000万ユーロ以上を投じて新たな「ガラクティコ」を獲得すると約束していた。

当初はバイエルンのマイケル・オリゼも候補に挙がったが、ペレスはフェルナンデスのほうが現実的と判断したという。

4月初、フェルナンデスは「リーグ戦とFAカップが終わってから考える。マドリードは住みやすそう」とESPNアルゼンチンに語り、チェルシーに動揺が走った。

この発言にチェルシーは不快感を示し、当時監督のリアム・ロゼニオールはフェルナンデスをポート・ヴェイル戦とマンチェスター・シティ戦から外した。