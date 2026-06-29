バイエルン・ミュンヘンのハーバート・ハイナー会長は、レアル・マドリードが獲得を狙うマイケル・オリシについて、「売却対象ではない」と明言した。

レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、クラブ史上最高額となる1億5000万ユーロの大型補強を約束。その候補としてオレシとアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの名前が取り沙汰されている。

この報道にバイエルンとアトレティコは不快感を示し、両クラブとも主力放出は否定。一方、レアル・マドリードのファンは、ペレス会長の約束がどう実現されるかに注目している。

フランス人ウイングの将来を巡る憶測について、ハイナー会長はドイツ紙『アベントツァイトゥング』に「以前も言った通り、レアル・マドリードのペレス会長がオファーを検討しているのであれば、その手間は省いてほしい。我々はウリシを売却するつもりはない」と語った。

ハイナー氏はさらに「バイエルンはレアルと良好な関係を維持している。彼らは私に、オリシとの接触はなく、憶測が広がることを望んでいないと伝えた」と語った。

移籍市場について問われると、ハイナー氏はナサニエル・ブラウンとイスマイル・サイバリの加入を喜んでいると述べ、追加の補強については「現時点ではコメントできない」と語った。 「2人とも優れた選手ですが、移籍の可能性についてはコメントできません。戦力は十分なので、補強してもピンポイントになるでしょう」。

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