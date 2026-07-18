オリシーのレアル・マドリード移籍巡る状況に急展開

フランス人選手ミカエル・ウリシーは、バイエルン・ミュンヘンに残留する意向をクラブ経営陣に伝えた。これにより、獲得を狙っていたレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長にとっては痛手となった。

ドイツのスカイによると、24歳のウリシーはバイエルン首脳陣に残留の意向を明確にし、フランスメディアの「マドリード移籍希望」報道を否定した。

同局によると、レアルが提示した破格のオファーにも、選手と代理人はアリアンツ・アレーナを去る意向を一切示していないという。

ウリセは2029年まで契約を結んでおり、バイエルンは金額に関わらずオファーを拒否できる立場にある。クラブ経営陣はスター売却の意思がないとも明言している。

バイエルンは報奨として契約延長し、チーム内給与トップ3に引き上げる方針で、将来的な引き抜きを封じる狙いだ。

首脳陣は、将来的にレアルが選択肢になる可能性を理解しつつ、長期残留へ待遇改善と地位向上に注力する。

オリシは、最高レベルで戦える若手スターを獲得して守備陣を強化しようとしているフロレンティーノ・ペレス会長にとって、今夏の主要ターゲットの一人だ。しかし、彼の現状はレアルの計画を難局に追い込んでいる。