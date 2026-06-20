オリシの移籍に関するレアル・マドリードの公式声明

レアル・マドリードは土曜の夕方、公式声明でマイケル・オリシーの獲得報道を否定。選手側と「直接・間接的に接触していない」と強調した。

公式声明では、両クラブの「極めて良好な関係」を強調し、長年の相互尊重と信頼を基盤に、事実無根の憶測が広がったことを遺憾とした。

また、両クラブは「相手クラブの選手に関心がある場合、まずクラブ間で協議すべきだ」という原則を共有していると強調した。

この公式否定は、オリシーの名が移籍噂を独占した1週間後に発表された。欧州メディアは来夏に向けてレアル・マドリードの主要ターゲットと報じ、移籍金を1億5000万～2億2000万ユーロと推測していた。

バイエルンも一貫して「売却の意図はない」と強調し、いかなる移籍交渉も拒否している。

2029年まで契約を結ぶウリシは今季52試合で22得点31アシストを記録し、ブンデスリーガ最優秀選手に選ばれた。バイエルンは契約延長も検討している。

バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長もドイツ紙『ビルト』にこう語っている。 「もしフロレンティーノ・ペレス氏がオリシー獲得のオファーを我々に考えているなら――現時点では発生していないが――その手間は不要だ。彼はバイエルン・ミュンヘンの選手であり、長期契約を結んでいる。我々は選手を売るクラブではない」

現在24歳の同選手は、開催中の2026年W杯でフランス代表として活躍しており、大会を通じて市場価値が急上昇。欧州の複数ビッグクラブが注目している。

レアル・マドリードの声明全文は以下の通りだ。「当クラブがバイエルン・ミュンヘンの選手マイケル・オリシに獲得の関心を寄せているとする各種メディアの報道に対し、レアル・マドリードは、前述の選手、その代理人、あるいはその周辺人物と、直接的・間接的を問わず一切の接触はなかったことを明確にしておきたい」。

また、両クラブ間の良好な関係を強調し、「長年にわたり相互尊重と協力を重ねてきた。事実とかい離した憶測が広がることを遺憾に思う」と結んだ。

声明は「両クラブは信頼と相互尊重に基づく関係を維持しており、相手クラブの選手に関心がある場合は、まず両クラブ間で対応すべきだという共通認識があります。」