バイエルン・ミュンヘンとフランス代表のスター、マイケル・オリシが沈黙を破り、自身のサッカー観を語った。自分は「アーティストではなくクリエイター」であり、ファンを楽しませるにはサッカーは「視覚的に素晴らしい」ものでなければならないと語った。

2026年W杯フランス対イラク2戦を2日後に控えた土曜、バイエルンのウインガーは仏紙『レキップ』のインタビューに応じ、普段はあまり語らないサッカー観やキリアン・エムバペの recent comment にも言及した。

24歳のウリセは「サッカーは芸術になり得る。だが自分は単に創造的な人間で、芸術家ではない。それでもサッカーが美しいのは好きだ。ファンやテレビ観戦者のためにも」と語った。

「サッカーは素晴らしいスポーツだからこそ、視覚的にも美しくあるべきだ」と続けた。卓越した才能とサッカーの美学への理解を示す発言だ。

代表18試合7得点を誇る彼は、ピッチ上で自分を駆り立てるものを説明し、美しさは攻撃だけにあるわけではないと強調した。

彼は「タックルも流れがよければ美しい動きになる。フォワードは攻撃を、ディフェンダーは守備を担当する。美しい守備を見るのも素晴らしい」と語った。

同時に「タックルは自分にとって自然な動きではない。得意でも、高いレベルでプレーするようになってから上達した」と謙虚に語った。

また、オリシはフランス代表主将キリアン・エムバペのコメントにも言及した。エムバペはワールドカップ代表25名発表時にオリシを「今日の選手であり、明日の選手」と称していた。

オリシは謙虚にこう語った。「ああ、大きな賛辞です。特にキリアンから言われると嬉しいです。一緒にプレーし、尊敬する人物から褒められると、いつでも嬉しいです」。

ただ、すぐに「今は『現在の選手』です。努力と謙虚さを忘れず、『未来の選手』にもなれたら」と続けた。