金曜夜に行われるFCドルトレヒトとNACブレダの一戦を前に、緊張が高まっている。警察はキックオフの数時間前からM-Scoresスタディオンに大勢の警察官を配置し、国防省の爆発物処理隊（EOD）まで出動させた。

警察は金曜日、M-Scoresスタディオンのアウェーサポーター席で花火を発見した。出動した国防省の爆発物処理隊（EOD）は、それが発煙弾だと確認。爆発物はその後、安全に確保され、撤去された。

発見を受け、警察は探知犬も投入してスタジアム内を徹底的に捜索した。また、ドルトレヒトのクロメダイクにある同スタジアムでは、ピッチ中央のセンタースポットも盗まれていたことが分かった。

金曜午後には施設の立ち入り制限が解除され、試合の準備が再開された。一連の事件に関連して、現時点で逮捕者は出ていない。

見つかった発煙弾に加え、ピッチのセンタースポットも盗まれていた。アルヘメーン・ダフブラット紙によると、NACブレダのサポーターが一連の出来事に関与した可能性があるとみられている。

同紙によれば、2024年4月の出来事に対する報復行為の可能性があるという。当時、FCドルトレヒトのサポーターがNACブレダのサポーター用施設に落書きをし、その後、パウル・デプラ市長はブレダのクラブのサポーターがドルトレヒトでの試合を観戦することを認めないと決めた。