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オランダ勢は木曜日、UEFA係数ランキングでポイントを積み上げた。アヤックス、NECナイメヘン、AZがそろって欧州大会でポイントを獲得したものの、ベルギー勢も大量にポイントを稼いだため、オランダにとって大きな前進とはならなかった。

オランダは現在、欧州の係数ランキングで8位につけている。このランキングによって、各国から欧州大会に出場できるチーム数が決まる。

オランダはベルギーを追っているが、差はなかなか縮まらない。現在、ベルギーは65.250ポイント、オランダは57.395ポイントとなっている。

木曜日の夜も、ベルギーはオランダとの差を広げた。オランダはアヤックスのFCトゥーン戦での4-0の勝利、AZのスパルタ・プラハ戦での4-2の勝利、NECナイメヘンのスタッド・レンヌ戦での3-1の勝利により、ちょうど1ポイントを獲得した。

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一方、ベルギーは係数ポイントを1.2獲得した。シント＝トロイデンはハイデュク・スプリトに敵地で2-0と勝利し、ヘントはレッドスターFCと1-1、ユニオン・サン＝ジロワーズはレフ・ポズナンと2-2で引き分け、アンデルレヒトはOFIクレタに3-1で勝利した。

これにより、ベルギーはオランダとの差を0.2ポイント広げた。9位のトルコは0.8ポイントの獲得にとどまり、木曜日の夜にオランダとの差がさらに開いた。

シント＝トロイデンはカンファレンスリーグでの勝ち抜けに向けて好位置につけている。同チームは10ポイントを集め、順位表で3位に立つ。同大会ではヘントが22位、アヤックスとトゥウェンテがそれぞれ4位と7位につけている。

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ヨーロッパリーグでは、アンデルレヒトが11位、ユニオン・サン＝ジロワーズが6位。AZは順位表の10位、NECナイメヘンは8位につけている。