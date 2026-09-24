シャビが木曜夜、オランダ代表監督としてデビューを迎える。新たなUEFAネーションズリーグの戦いは、同じく初陣となるユルゲン・クロップ率いるドイツとの一戦で幕を開ける。Voetbalzoneは両チームの合体ベストイレブンを作成した。

オランダ、ドイツの両国にとって、この夏のワールドカップは大きな失望に終わった。ドイツはグループステージ直後、まさかのPK戦の末にパラグアイに敗れて姿を消し、オランダもまたPKの悪夢を味わった。ラウンド16ではモロッコの方が冷静さを保っていた。

木曜夜のネーションズリーグは、両国の歴史的関係だけでなく、新監督同士の対決という点でも興味深い。クロップとシャビは、この新たな仕事を勢いよくスタートさせる絶好の機会を手にしている。

シャビは特にオランダ代表のセンターフォワードをめぐって決断を下し、メンフィス・デパイとワウト・ウェグホルストを選外とした。一方のクロップは44人もの選手を招集し、オランダ戦に向けて24人まで絞り込んだ。両国の予想スタメンを並べた上で、これが我々のCombined XIだ。

GK：バルト・フェルブルッヘン

バルト・フェルブルッヘンはプレミアリーグ開幕後、チェルシー戦で精彩を欠いて4-3で敗れるなど不本意なスタートを切ったが、その後は見事に立て直した。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンの守護神は以降わずか1失点に抑え、リーグ戦3試合で合計11セーブを記録している。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンはクロップ体制の第1GKだ。経験豊富な守護神はここ数週間、アヤックスで好プレーを見せた一方、失点場面ではやや説得力を欠く印象もあった。

右SB：デンゼル・ダンフリース

ドイツはおそらく、デビュー戦となるフィリップ・トロイをオランダ戦で先発させる。25歳の右SBは非常に高い強度と走力を備えているが、当然ながらデンゼル・ダンフリースにはまだ及ばない。

センターバックコンビ：ヨナタン・ター、フィルジル・ファン・ダイク

右のセンターバックを見れば、我々としてはかなり僅差だ。ヨナタン・ターは足元が安定しており、ここ数シーズンで最終ラインの背後に大きなスペースがある状況でもプレーできることを証明してきた。ヤン・パウル・ファン・ヘッケもビルドアップに優れ、アグレッシブな守備を恐れず、トッテナム・ホットスパーでのデビューシーズンでも個人として力強いスタートを切っている。ただし、チャンピオンズリーグや国際舞台のトップレベルでの経験は、まだターには及ばない。

フィルジル・ファン・ダイクとニコ・シュロッターベックの比較も、選ぶのは決して簡単ではない。ただ、ドイツ人DFは復帰したばかりで、ドルトムントでまだ2試合をこなした段階だ。そのため、オランダ代表主将を選ぶ判断はすぐに固まった。

Getty Images

左SB：ナサニエル・ブラウン

ナサニエル・ブラウンとミッキー・ファン・デ・フェンは、守備者としてのタイプがほとんど似ていない。ブラウンは非常に攻撃的で多才な選手であり、ボール保持時にはドイツにとって本当の付加価値になり得る。一方、ファン・デ・フェンの最大の武器はスピードとフィジカルだ。オランダ代表のこの選手は本来センターバックであるため、ここはブラウンを選んだ。

アンカー：ヨシュア・キミッヒ

ジョーイ・フェールマンは木曜夜、2年以上ぶりにオランダ代表へ復帰する可能性が高い。創造性あふれるこのMFはボルシア・ドルトムント加入後、非常に力強いスタートを切り、あっという間に先発の座をつかんだ。フェールマンにとって今後の課題は、ビッグマッチでも違いを生み出せることを批判的な見方をする人々に示すことだ。その点、キミッヒは過去に何度も証明してきた。

Getty Images

その他のMF：フェリックス・ヌメチャ、ジャマル・ムシアラ

ライアン・フラフェンベルフとフェリックス・ヌメチャの比較も難しい。フラフェンベルフはリヴァプールでアルネ・スロットの下、素晴らしいデビューシーズンを過ごしたが、新監督アンドニ・イラオラの下ではもはや先発が保証されていない。新戦力としてボルシア・ドルトムントに加わったフェリックス・ヌメチャは大きなインパクトを残しており、オランダ戦ではおそらくキミッヒとともに中盤のバランスを保つ役割を担う。フラフェンベルフはオランダではよりインサイドハーフ的な位置で先発する可能性が高い。現在の調子を基準にすれば、我々は25歳のドイツ人MFを選ぶ。

トップ下のポジションに目を向ければ、実質的に論理的な選択肢は1人しかいない。ジャマル・ムシアラだ。彼はシーズン前の準備期間中に2度も倒れ込んだが、すでに回復している。ムシアラは非常に多くの資質を備えており、今夜の試合を一人で引き寄せることもできる。タイアニ・ラインデルスはこれまでオランダ代表のユニフォームで何度も輝いてきた。それでも、サウジ・プロリーグ移籍後に再び最高レベルのパフォーマンスを発揮できるかは疑問が残る。

右WG：カリム・アデイェミ

カリム・アデイェミは今季最高の掘り出し物になるかもしれない。バルセロナはボルシア・ドルトムントから彼を獲得するために、わずか2200万ユーロしか支払わなかった。カタルーニャでは、この快速ウインガーは短期間で確かな印象を残している。クリセンシオ・サマーフィルについてはラインデルスと同じことが言える。毎週、よりレベルの低いリーグでプレーしている中で、トップレベルの力を出すことが求められている。

CF：ブライアン・ブロビー

先週末のマンチェスター・シティ戦でハットトリックを決めたことを踏まえると、Combined XIでブライアン・ブロビーを選ぶのは少し勢い任せだろうか。そうかもしれない。ただ、ブロビーはサンダーランドでも非常に力強いデビューシーズンを過ごした。加えて2024年には、オランダ代表対ドイツの一戦でターと素晴らしいマッチアップを繰り広げたこともある。当時は、ほとんど常にブロビーが勝者だった。そうした点が、最終的に彼を自然な選択肢にしている。カイ・ハフェルツはまったく異なるタイプのストライカーであり、ドイツの攻撃全体をより機能させる可能性がある。

Getty Images

左WG：コーディ・ガクポ

激動の移籍市場を過ごした選手がいるとすれば、それはコーディ・ガクポだろう。大きな移籍騒動の末、最終的にはリヴァプールに残留し、ここ数週間は2ゴール4アシストでチームを力強くけん引している。オランダ代表でもガクポは常に結果を残してきた。したがって、ブレントフォードで活躍しているケビン・シャーデが明確に見劣りすることになる。

オランダ／ドイツ Combined XI： フェルブルッヘン；ダンフリース、ター、ファン・ダイク、ブラウン；キミッヒ、ヌメチャ、ムシアラ；アデイェミ、ブロビー、ガクポ。

あなたはこの選出に賛成だろうか、それともまったく違う考えだろうか。コメントで教えてほしい。



