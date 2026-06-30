オランダ敗退を受け、イブラヒモビッチがクーマンを批判：「自分らしさを失って負けるな」

スウェーデンのスター、ズラタン・イブラヒモビッチは、オランダ代表の敗退についてロナルド・クーマンに全責任があると批判し、同監督がチームのアイデンティティを捨てたと主張した。

現役時代も現在も、マイクを握る彼は意見を率直に語る。試合に臨むのと同じ鋭さでオランダ代表の敗退を分析し、多くの言葉は要らなかった。

オランダがモロッコに敗れて大会を去った後、彼は最も辛辣な批判を展開した。試合直後、アナリストとして出演する「フォックス・ネットワーク」でこう語った。「この敗北はクーマンの責任だ。私はこのオランダ代表が何者なのか理解できなかった」。

イブラヒモビッチの批判は戦術論にとどまらず、「クーマンはオランダサッカーのアイデンティティを捨て、守備的なチームに変えた。自分らしさを失って負けるのは許せない。自分らしく負けるべきだ」と語った。

この批判は、優勝候補に挙げられる原動力となった戦術を放棄したことを示している。チームはボール支配を避け、終盤は自陣ペナルティエリアに籠城した。

延長戦でも決定機は少なく、勝利よりPK戦を狙っているように見えた。

試合中もイブラヒモビッチは不満を隠さず、延長では「まるでイタリア人監督だ。負けないことだけを考えている」と手厳しい言葉を続けた。