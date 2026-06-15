オランダ対日本戦で先発した選手が、翌日の代表練習に欠席した。

バート・フェルブルッヘンが月曜、ダラスでのオランダ代表練習を欠席したと『デ・テレグラーフ』のイェロエン・カプテインズ記者がXで伝えた。GKは別メニューで調整。

日本とのワールドカップ初戦を2－2で終えたオランダ代表は、翌日に「ファミリートレーニング」を実施した。

これは「ファミリートレーニング」と呼ばれるもので、大会中に代表が実施するリラックスした練習で、家族がピッチに招かれる。

不在の理由は明かされていないが、彼は股関節の怪我から回復し、日本戦に向けて準備を進めてきた。

再度の不調の可能性もあるが、試合後の全体ミーティングには参加した。 カプテインスは「先発はホームトレーナーで調整し、途中出場や控えは強度の高いメニューを行った。ヴェルブルッゲンは姿を見せなかった」と伝えている。

一方、顔面に強いキックを受けて大きなあざと腫れを負ったDFヤン・ポール・ファン・ヘッケは、ジョギングなどの軽めのメニューに参加した。

「彼は私の目を直撃したんだ。頭でボールに飛び込んだから、多少は覚悟していたよ」とファン・ヘッケはNOSの取材に語った。「一時的に視界がぼやけた。今はその側の視力が良くない。数日で回復することを願っている。さらに腫れるかもしれないが、これもサッカーの一部だ」