オランダ対日本戦（2-2）後、国内は失望に包まれた。ロナルド・クーマン監督の守備的交代が響き、オランダ代表は終盤にリードを守れず、ワールドカップ開幕戦に苦い残滓を残した。

国内メディアはクーマン監督を批判。ヴァレンティン・ドリーセンは『デ・テレグラーフ』紙で「クーマンの交代がオランダを破滅させた」と指摘し、この引き分けを「全く不必要」と断じた。

「オランダ代表は2－1のリードを握りながら、ロナルド・クーマン監督の消極的な交代が響き勝利を逃した。 2－1となってから攻勢を続けず守りに徹し、ガクポ、マレン、サマービルといった速攻要員を下げ、リードを守り切る選択をした」

テウン・クープマイナーズを右ウイングに回し、ナタン・アケで守備を強化。89分の同点ヘッドはわずかにコースが変わっただけだが、そんなことは問題ではない。 オランダ代表は自ら日本にプレッシャーをかけられる状況を作り、問題を招いた」と憤る。

『Trouw』も同調し、クーマンの交代を「劇的」と批判した。 「代表監督は勝利を確実にするために守備的な交代を決断したが、その結果、オランダはますます後退し、日本はますます前進した。それが試合終了1分前に報いを受けることとなり、鎌田大地のヘディングシュートがフェルブルッゲンを欺いた。マレンのミスや鈴木のセーブがあっただけに、なおさら痛ましい。」

『デ・フォルクスクラント』も同点ゴールの責任はクーマンにあると断じる。 「交代は裏目に出た。動きの鈍いデパイが典型だ。日本は圧力を強め、NEC小川幸喜のヘディングがファン・ダイクを制し、鎌田大地に当たってゴールへ吸い込まれた」とウィレム・ヴィッサーズは語る。

それでも各紙は「まだ危機ではない」と指摘する。スウェーデン、チュニジア戦が残っており、自力突破の可能性はある。土曜の試合で巻き返しを期待したい。