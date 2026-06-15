オランダ対日本の試合後会見で、ロナルド・クーマンはヴァレンティン・ドリーセンに「君もあれは気に入らなかっただろう？」と反論した。

オランダ対日本戦（2-2）後の会見で、ロナルド・クーマン監督は反論。特にヴァレンティン・ドリーセンに対し、厳しい指摘をした。

「2点目は本当に不運だった」とクーマン監督は語った。「DFラインの立ち位置と1対1の対応は改善が必要だ」

「最初の失点も、16メートルで相手をフリーにしたのは問題だ。プレスもブロックも足りず、守備は良くなかった」

その後、ドリーセンから「選手たちにさらに批判的になるのか」と問われたコエマンは「ロッカールームでも同じことを言った。君たちが批判的でも、私が同じであるとは限らない」と返した。

さらにクーマンは「サマービルも右ウイングではなかった。君もそう予想していただろう？ そうか」と笑った。続けて「彼もダメだったと思うか？ 彼も良くなかったと思うか？」とドリーセンに問いかけた。

これは前回会見でドリーセンが右ウイング起用を疑問視した件を指す。サマービルはシーズン中、ウェストハムで左ウイングを務めていた。

「今日は彼を評価したのか？」と代表監督は笑いながら尋ね、「たまには意見が一致したね」と続けた。その上で「改善の余地はあるが、日本との初戦としては及第点だ。私は日本を皆さんが思うより高く評価している」と締めくくった。