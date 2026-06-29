オランダ対モロッコ戦を前に、アムラバットがワイルダースの挑発に反応。

ノルディン・アムラバットは、ヘルト・ウィルダースのインスタグラム投稿を「子供じみている」と批判した。PVV党首のウィルダースはAI生成画像を使い、審判役の自分がモロッコ人選手にレッドカードを提示する様子に「大丈夫」と添えていた。 この投稿は、ワールドカップ16強「オランダ対モロッコ」を前に物議を醸した。

「サッカーは人々をつなぐ。ワイルダースが何を言おうと構わない。彼はワールドカップの熱狂に便乗しているだけだ。サッカーは人々を一つにする。分断より尊敬と絆の方が大切だ」と、ウィダド・カサブランカのフォワードは『デ・テレグラーフ』紙に語った。

PSVやガラタサライでプレーした元FWはさらにこう続けた。「試合が深夜3時なのは残念だ。夜8時なら、オランダ人とモロッコ人の隣人がお茶とクッキーを楽しみながら観戦できたのに。」

39歳のフォワードはモロッコ代表で64試合7得点を記録。弟ソフィアンは今大会に出場し、ハイチ戦（4－2）でフル出場した。

オランダ対モロッコの16強戦は火曜午前3時（日本時間）にキックオフ。勝者は土曜にヒューストンで準々決勝に進む。

オランダが勝てば準々決勝でカナダと対戦し、さらにフランスまたはドイツとの激突の可能性もある。