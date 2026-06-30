オランダ対モロッコ戦の視聴者は、開始1分も経たないうちに同じことにうんざりしている。

月曜日のワールドカップラウンド16、モロッコ対オランダ戦。メキシコ・グアダルーペのエスタディオ・BBVAでは、試合前からオランダ選手紹介や国歌斉唱にブーイングが鳴り響き、歓迎ムードは皆無だった。 試合中もオランダがボールを持つたびにブーイングが続き、テレビ視聴者を苛立たせた。

この異様な雰囲気は国内でも注目され、SNSにはキックオフ直後から「ブーイングがうるさい」との投稿が殺到。Xでもすぐに話題となった。

この敵対的な雰囲気は、多くのメキシコ人サポーターが会場に詰めかけたことが要因とみられる。 2014年W杯でオランダに敗れた痛手が今も残り、「No era penal（PKではなかった）」の掛け声が象徴となっている。

このため、多くのメキシコ人サポーターがモロッコを応援し、スタジアムにはモロッコ支持の声も響いた。

Xでは、スタジアムの雰囲気を批判する投稿が相次ぎ、視聴者は「スポーツマンシップに反する」「W杯の品格を損なう」と指摘する。試合序盤、オランダ代表がボールを持つたびにブーイングが響き渡った。

「スタジアムの雰囲気がひどすぎる。ワールドカップの試合にふさわしくない」とディエゴ。クラウディアは「まさか試合中ずっとブーイングや野次を続けるつもりじゃないよね？ なんて子供っぽくてスポーツマンシップに欠けるんだ」と疑問を投げかける。

エミリーも同調する。「またあの不快なブーイングだ。子供じみてる。」

「あの観客、最高だね」と皮肉る声も。セルジュも「またしても相手への絶え間ないブーイングが中心だ」と批判した。



