オランダ対モロッコ戦の視聴者は、前半終了時点である選手に怒りを爆発させている。

ワールドカップ16強戦、オランダ対モロッコは前半終了時点で0－0。オランダは序盤苦戦したが、終盤にかけて流れをつかみ始めた。ヤン・ポール・ファン・ヘッケは激しい競り合いと頭部出血で注目された。

ハーフタイムのSNSでは、ブラジル人主審ウィルトン・ペレイラ・サンパイオへの批判が噴出。視聴者はモロッコのファールを見逃しすぎると怒っている。

25分にはアゼディン・ウナヒがファン・ヘッケに激しいタックルで肘を当てたが、カードもVAR介入もなし。

その後、CKの競り合いでマズラウィの足がヴァン・ヘッケの頭に当たり、出血する場面も。これも不運な接触に見えたが、視聴者は「厳しく判定すべきだった」と批判した。

ハーフタイム直前、オランダのCKでブライアン・ブロッベイがGKヤシン・ブヌーの近くでファウルを取られたが、これも疑問視された。

Xには「後半はVARが機能してほしい」「イエローカードをもらうにはどうすれば」「審判はカードを忘れたのか」「この試合は審判には荷が重すぎる」などの批判が相次いでいる。

特にヴァン・ヘッケへの対応が批判されている。「90分間殴られ続けたように試合を終えるだろう。まだイエローカードすら出ていない」という投稿や、「3つのラフプレーにも何の処分もない」という声がある。

ブロッベイへの対応も批判されている。「ブロッベイにだけ注意し、彼が近づくとすぐ笛を吹く。恥ずかしい」という声も。別の視聴者は「こんな大舞台に経験不足の審判を置くべきではない」と結んだ。