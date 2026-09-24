オランダ対ドイツ：注目選手たち　ブロビーは先発の座を狙い、クロップ時代が始まる

ヨハン・クライフ・アレナでは、オランダがドイツを迎える大一番のUEFAネーションズリーグで、国際サッカー屈指の伝統的ライバル対決のひとつが開催されようとしている。近年、このカードが期待を裏切ることはほとんどなく、両国の戦術的進化を測るバロメーターとなることも少なくない。オランダは最近の好調を確かなものにしようとしており、ドイツは興味深い新時代に突入しているなか、アムステルダムの雰囲気は熱気に包まれることが予想される。

両チームは直近5試合でまったく同じ成績でこの一戦に臨み、ともに13得点6失点を記録している。ただ、ベンチを巡る物語がさらなる興味深さを加えている。オランダはシャビ・エルナンデス体制での戦いに適応している最中であり、ドイツの遠征ファンはユルゲン・クロップの指揮の下でチームがどのような反応を見せるのかを心待ちにしている。技術力とフィジカルの強度がぶつかり合う試合だけに、勝敗を分けるのは個の輝きとなる可能性が高い。

ブライアン・ブロビー

サンダーランドのパワフルなアタッカーは、その評価をかつてないほど高めた状態で代表の舞台にやって来る。ブロビーは最近クラブレベルで圧巻の状態にあり、とりわけマンチェスター・シティの守備陣をセンセーショナルなハットトリックで粉砕したパフォーマンスは、欧州サッカー界に衝撃を与えた。この活躍は、オランダメディアの間で代表チームにおける彼の役割を巡る激しい議論を巻き起こしており、このストライカー自身もシャビ・エルナンデスの下で恒常的な先発の座をつかみたいという希望を公にしている。

デンゼル・ダンフリース

右サイドから継続的に脅威を与える存在として、デンゼル・ダンフリースは今なおオランダの戦術システムの礎であり続けている。レアル・マドリーのこの選手は、ほとんどのフルバックでは太刀打ちできない経験値と運動能力をもたらし、守備の砦から補助的なアタッカーへと移行できる能力によって、相手のウインガーにとって悪夢のような存在となる。この期間に4試合のネーションズリーグを戦うなかで、彼のリーダーシップとデュエルを制する力は、ドイツの創造性の火花を封じるうえで極めて重要になる。

カイ・ハフェルツ

ユルゲン・クロップの下で、万能型のハフェルツは攻撃において中心的な役割を担うと見られている。ハフェルツはこれまでドイツ代表にとって大舞台で違いを生む存在であることが多く、ライン間を漂いながら、フィルジル・ファン・ダイクのような積極的に前へ出るオランダ守備陣の背後に生まれるスペースを突く能力が鍵となる。賢い動き出しと最近の得点感覚を踏まえれば、彼はオランダの最終ラインにとって最大の脅威だ。

レナート・カール

カールがドイツの先発メンバーに入る見込みであることは、代表チームにおける新世代の幕開けを意味している。トップチームでは新しい顔であるカールをクロップが起用することは、高いプレッシャーがかかる環境でアカデミー出身のフレッシュな才能を積極的に抜てきする意志を示している。中盤の低い位置でプレーする彼のボール保持時の落ち着きと技術的遂行力は、ライアン・フラフェンベルフが主導するオランダのハイプレスによって極限まで試されることになる。

オランダの勇気か、ドイツの精密さか

この一戦は、質の高いサッカーを重視する2人の象徴的指揮官による戦術的なチェスゲームになることが期待される。オランダはブロビーの生々しいパワーを頼りに、ヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックによるドイツの中央コンビを揺さぶろうとする一方、ドイツはムシアラとヴィルツの卓越した技術によってハーフスペースを支配しようとするだろう。このグループにおける序盤の勢いを決定づけかねない激突である。

両国はこの後に控えるセルビア戦とギリシャ戦を見据えており、ここで勝ち点3を確保できれば強烈な意思表示となる。このライバル関係が持つ歴史の重みがある以上、大会の種類にかかわらず、どちらも一歩たりとも引くことはないだろう。アムステルダムのまばゆい光の下、新たな監督時代の幕開けが主役となる、得点の多い一戦が期待される。