ヨハン・クライフ・アレナでは、国際サッカー屈指の伝統的ライバル対決の一つが実現する。UEFAネーションズリーグAの開幕週、オランダがドイツと対戦する。

シャビの指揮の下、オランダはボール保持を軸とする自らのアイデンティティーをさらに磨こうとしている。2026年ワールドカップでは、モロッコ戦の悔しい敗戦やチュニジア戦の説得力ある3-1の勝利を含む、好不調の波が混在した結果を残した。戦術的な青写真は明確である。中盤から試合のテンポを支配し、コーディ・ガクポやクライセンシオ・サマーフィルのような選手がもたらす爆発的な幅を生かすことだ。

一方、ハイテンポなユルゲン・クロップに率いられるドイツは、予測の難しいワールドカップの結果が続いた後、安定感を求めてアムステルダムに乗り込む。キュラソーには7-1で圧勝したものの、エクアドル戦とパラグアイ戦での敗戦は守備から攻撃への切り替えに疑問を投げかけた。クロップは、シャビのパスワークのリズムを乱すために猛烈なカウンタープレスを要求し、ジャマル・ムシアラの創造性を頼りに、オランダ最終ラインの縦の隙を突こうとするはずだ。両チームが強いメッセージとなる勝利を求める中、ミスの許される余地はない。

ヤン・パウル・ファン・ヘッケ vs カイ・ハフェルツ

ファン・ヘッケは、ドイツで偽9番役として好調を維持するハフェルツを相手に、高度な試練に直面する。積極的に試合を読むことを持ち味とするDFファン・ヘッケは、ポジションを引きずり出されたい衝動を抑えなければならない。

ハフェルツはハーフスペースに下りてプレーをつなぐことを得意とし、中盤で数的優位を生み出しながら、中央のゾーンを空けてドイツのウイングが遅れて走り込むスペースを作る。ファン・ヘッケがあまりに密着して追えば、オランダ守備の中央に空白を生むことになる。逆に低い位置にとどまれば、ハフェルツにファイナルサードのテンポを支配される。

ライアン・フラーフェンベルフ vs ジャマル・ムシアラ

中盤の要所では、フラーフェンベルフがとらえどころのないムシアラを封じる役割を担う。この対決は、フィジカルと技術的特性が対照的な者同士の勝負である。

より規律ある中盤の役割で復調を楽しんでいるフラーフェンベルフは、その長いリーチとリカバリーの速さを生かし、ムシアラがライン間で前を向くのを防がなければならない。

ムシアラは狭いスペースを攻略する能力において世界最高と言ってもいい存在であり、プレッシャーを受けながらでもボールを運べる力は、クロップのトランジションゲームの中心だ。フラーフェンベルフは一瞬たりとも集中を切らすことができない。ムシアラのひと振りのフェイントだけで、オランダ守備の構造全体が崩れかねないからだ。

ブライアン・ブロビー vs ヨナタン・ター

クラブレベルでマンチェスター・シティ相手に自信を深めるハットトリックを決めたばかりのブロビーは、ターに対して自慢の圧倒的な強さをぶつけようとするだろう。ブロビーは究極のフィジカル型の起点であり、DFを背負って味方をプレーに引き込むことができる。ただし、ターは純粋な身体能力と空中戦の強さでそれに匹敵するDFだ。

ターはドイツ守備の土台となっており、最初の競り合いに勝つ能力は、ブロビーへ向かうダイレクトなボールを無力化するうえで極めて重要になる。これは90分間にわたる消耗戦のレスリングマッチとなり、オランダが守備ラインをどこまで高く押し上げられるかを左右する可能性がある。

結論

この重量級の一戦の行方は、どちらの監督がトランジション局面で自らの哲学をうまく押し付けられるかにかかっている。

シャビにとっての優先事項は、ドイツのカウンタープレスが発動しないだけの安全性を保ちながらボール循環を続けることだ。オランダがクロップの強度による最初の波をかわすことができれば、サマーフィルとガクポのスピードは、最近の試合で脆さを見せているドイツのハイライン相手に十分なスペースを見つけるはずだ。フラーフェンベルフが見せる戦術的規律は、オランダ成功のための最も重要なフィルターとなる。

対照的に、ドイツは混沌を武器にしようとする。自陣がミドルサードでボールを奪えれば、ムシアラとヴィルツの個の輝きが、新体制の下でまだ組織としてのリズムを探っているオランダ守備を圧倒できることをクロップは分かっている。ブライアン・ブロビーが決定力あふれる状態にある中、ドイツはターやシュロッターベックの集中力低下を一切許されない。最終的には、この試合はごくわずかな戦術的差で決まるだろう。おそらく、自陣中盤の背後のスペースをよりうまく管理したチームに軍配が上がる。