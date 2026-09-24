欧州を代表する伝統国2か国にとっての新時代の幕開けが、ヨハン・クライフ・アレナで訪れた。シャビ・エルナンデスとユルゲン・クロップが、それぞれ初めて代表チームのベンチに座ったのだ。アムステルダムには戦術的進化への期待が満ちており、シャビはオランダにポゼッション重視のDNAを再び根づかせようとし、クロップは移行期にあるドイツ代表の陣容に自身の代名詞でもある強度を注入した。

試合ははっきりと異なる2つの流れを持つ内容だった。ドイツは最初の1時間の大半で中央のエリアを支配し、フェリックス・ヌメチャのゴールで当然とも言えるリードを奪ったが、その後はオランダの執拗な終盤の圧力がついにアウェーチームをこじ開けた。リーグA・グループ2の一戦は1-1で勝ち点を分け合ったものの、戦術面のデータや個々のパフォーマンスは、両指揮官が壮大な構想を完全に形にするまでには、なお多くの作業を要することを示していた。

勝者

コーディ・ガクポ

シャビにとって湿っぽいデビューを避けるため、自国に象徴的な瞬間が必要だったその時、コーディ・ガクポが後半アディショナルタイム2分に応えた。リヴァプールFWはクラブレベルでその安定感に疑問を投げかけられてきたが、オレンジのユニフォームをまとえば、依然として攻撃の絶対的な鼓動であり続けている。同点弾はポジショニングとタイミングの傑作であり、オランダのボール支配率55％に見合う終盤の猛攻を結果へと結びつけた。

ガクポのゴールは、ただ勝ち点1を確保しただけではない。前線を彼の縦への推進力を軸に構築するというシャビの判断を正当化するものでもあった。最大のライバル相手に敗戦を免れたことで、ガクポは新たな監督体制の船出から開幕戦黒星という重圧を取り除いた。重要な局面でゴールを生み出す彼の能力は、オランダがネーションズリーグ・ファイナル進出を目指すうえで土台となるはずだ。

フェリックス・ヌメチャ

ユルゲン・クロップによるフェリックス・ヌメチャの起用は、この日の最も示唆的な戦術的メッセージだったのかもしれない。ベテラン不在の中盤でアンカー役を任されたヌメチャは、知的な支配力を感じさせるパフォーマンスを見せた。32分のゴールは、中盤の遅れて入るランニングを実に鋭く体現したものであり、これはクロップがアンフィールド時代に非常に重視していた特性でもある。ヌメチャは得点しただけでなく、紙の上では技術的に上回って見えたオランダの3枚に対してテンポを支配した。

マヌエル・ノイアーやアントニオ・リュディガーといったレジェンドが引退し、フロリアン・ヴィルツのようなエリート選手が休養となる中で、ヌメチャはクロップの「ゲーゲンプレス」革命の顔となる機会をつかんだ。身体的プロフィールと技術的な安定感を兼ね備える彼は、現代の代表戦に理想的なハイブリッド型MFであり、当面はスタメンの座を固めていく可能性が高い。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン

試合前にクロップからドイツの絶対的守護神として確認されていたテア・シュテーゲンは、長年マヌエル・ノイアーの影に隠れてきた時間をあざ笑うかのようなパフォーマンスを見せた。合計8セーブを記録したバルセロナのGKは、ドイツがあれほど長くリードを保てた唯一の理由だった。とりわけ1対1の場面で見事で、枠内シュート9本、さらに2.65という大きく上回るExpected Goals（xG）を記録したオランダの攻撃を食い止めた。

この試合は、テア・シュテーゲンによる明確な意思表明となった。GKに積極性と勇敢さを求める指揮官の下で、現在大規模な構造改革の途中にある守備ユニットを支えられることを示したのである。終盤20分の激しいオランダの圧力の中で維持したセーブ率は、ドイツのGK序列をめぐる残る議論を沈静化させる大きな材料になるだろう。

敗者

ヤン・パウル・ファン・ヘッケ

ブライトンDFにとっては忘れたい一夜となった。このレベルで求められるスピードと空間認知への対応に苦しんだからだ。ファン・ヘッケは立ち上がりから落ち着かず、24分にはカイ・ハヴェルツの動きにポジションを外されてイエローカードを受けた。守備から攻撃への切り替え局面でのためらいによって、しばしばフィルジル・ファン・ダイクをさらす形となり、カウンターで生きたドイツ相手にさらに罰を受けなかったのは幸運だった。

ファン・ヘッケにとっての余波は深刻になり得る。シャビは高い最終ラインと正確なビルドアップ能力を求めており、守備面の弱点はあらゆる場面で拡大して見える。オランダには万全であれば豊富な選択肢があるだけに、この開幕戦で最終ラインを安定させられなかったことは、シャビが主将のより信頼できる相棒を探す中で、彼の序列低下につながるかもしれない。

カイ・ハヴェルツ

ドイツは時間帯によって危険な姿を見せた一方で、カイ・ハヴェルツは30分に負傷で交代を余儀なくされるまで、もどかしい夜を過ごした。強制交代となる前、ハヴェルツはクロップが求める攻撃の基準点として機能するのに苦しんだ。指揮官から公に後押しされていたにもかかわらず、意味のある枠内シュートを記録できず、しばしば低い位置まで下がり過ぎたことで、ドイツの攻撃はペナルティーエリア内で存在感を欠いた。

負傷のタイミングはとりわけ痛い。クロップは現在44人という大規模なタレントプールを見極めており、ハヴェルツ不在の間に他のFW陣は今後のギリシャ戦とセルビア戦で自らの価値を示す機会を得る。実験段階にある周辺メンバーが彼の不在中に印象を残せば、この新時代における主力ストライカーとしての「固定された」立場は脅かされるかもしれない。

ナディエム・アミリ

クロップの4-2-3-1で創造性の中心に入ったナディエム・アミリは、試合を決め切るために必要なひらめきを示せなかった。勤勉さはあったが、規律面で課題を残した。68分にイエローカードを受けると、そのわずか12分後には、クロップがより守備の安定性を求めたことで交代となった。ドイツがシュート数でもポゼッションでも下回った試合だけに、トップ下には切り替え局面でより高い決定力が求められた。

アミリは、最終的にはフロリアン・ヴィルツのようなワールドクラスの才能が再び加わることになるチームで、恒常的な立場を争っている。創造的なスペースを支配できず、最終的にはオランダの同点弾の前にベンチへ下がったことで、クロップの中盤オプションにおけるエリート層に自分が属することを証明する絶好機を逃した。アムステルダムでのインパクト不足は、次の公式戦メンバー選考からの落選につながる可能性がある。

結論

結局のところ、この引き分けはシャビとクロップの両者にとって、答えよりも多くの疑問を残した。オランダは見事な粘り強さで追いついたが、負傷者続出の中盤は依然として脆弱なポイントだった。ドイツは高強度の「クロッポ」スタイルの片りんを見せたものの、勝ち点3を確保する冷徹さを欠いた。両国が注目度の高い新監督時代へ移行する中、このドローは、やや物足りなさは残るにせよ、まだ実験室の段階にある2つのプロジェクトを公平に映し出す結果だったと言える。