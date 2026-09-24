歴史の記録に刻まれる試合がある。そして、国の魂を決定づける試合がある。オランダにとって、1988年欧州選手権での西ドイツとの準決勝は、まさに後者だった。そこにあったのは決勝進出の座を争うことだけではない。詩的に「すべての敗北の母」と呼ばれた1974年ワールドカップ決勝の亡霊を振り払う戦いでもあった。蒸し暑いハンブルクの夜、フォルクスパルクシュタディオンの空気を満たしていたのは真夏の芝の匂いだけではなかった。そこには、14年分の苦渋の重み、そして大陸の傷痕に根差したライバル関係と、飽くなきスポーツ的報復への追求が重くのしかかっていた。

ハンブルクにのしかかった歴史の重圧

1988年当時の空気を理解するには、オランダ陣営から放たれていた緊張感を肌で感じる必要があった。1974年の傷は決して本当の意味で癒えていなかった。それはドイツの成功が持つ冷徹な効率性の下で、ただくすぶり続けていただけだった。開催国の西ドイツは、ローター・マテウスを中心とし、フランツ・ベッケンバウアーの戦術的現実主義に導かれた、びくともしない存在だった。トータルフットボールの設計者リヌス・ミケルスは、フリット、ライカールト、ファン・バステンという新世代を率いてオランダ代表のベンチに戻ってきた。彼らが背負っていたのは、指揮官の戦術的指示だけではなく、親世代から受け継いだ感情的な重荷でもあった。6万1330人の観衆は白とオレンジの海となり、希望と歴史的な不安が危うく入り交じっていた。

前半は慎重な展開だった。息苦しいほどの強度で繰り広げられた、戦術的なチェスのような攻防だった。ドイツは規律を保ち、ルート・フリットの創造性が生きるコースを封じ込み、若きマルコ・ファン・バステンをほぼ試合の周縁に追いやった。あらゆるタックルには大歓声が上がり、ミスパスのたびに場内は一斉に息をのんだ。オランダは技術的には優れていたが、歴史が再び繰り返されるのではないかという不安が消えずに残っていた。スコアレスで選手たちがハーフタイムへ引き揚げると、まるでゲルト・ミュラーの亡霊がピッチ上に漂っているかのようだった。ドイツ相手には、良いプレーをするだけでは勝利を保証するにはまず足りない。そのことを思い起こさせる存在だった。

2つのPKが織りなした物語

均衡が破れたのは55分で、またしても見慣れた筋書きが書き進められているかのようだった。フランク・ライカールトのチャレンジを受けたユルゲン・コーラーがボックス内で倒れ、ルーマニア人主審イオアン・イグナはPKスポットを指した。ドイツの冷静さを体現するローター・マテウスがキッカーを務め、ハンス・ファン・ブロイケレンを破ってボールを決めた。フォルクスパルクシュタディオンは熱狂に包まれ、一瞬、オランダの選手たちは以前にもこの光景を見たことがある者たちのように映った。オレンジの炎は揺らぎ、最高の舞台で再びドイツに勝利をさらわれるという冷徹な現実に脅かされていた。しかし、このオランダは違っていた。美しさを誇るそのプレーに、頑固さという筋が通ったチームだった。

報いは74分、同じ方法で訪れた。徐々に感覚をつかみ始めていたマルコ・ファン・バステンが、ドイツのペナルティーエリア内でコーラーに倒されたと判定された。冷たい血を宿し、右足には雷のような威力を秘めたロナルド・クーマンが前に出る。スタジアムの大歓声をよそに、落ち着き払ったクーマンはPKを沈めて1-1とした。流れは目に見えて変わった。オランダはもはやドイツと戦っていたのではない。時間と運命を相手にしていた。クーマンのゴールは触媒となり、ついに無敵と思われた相手も倒せると信じたチームの抑制を解き放った。

伝説に滑り込んだファン・バステン

試合が延長戦へ近づくにつれ、緊張感は限界へと達していった。すると88分、純粋で一切の混じりけのないストライカーとしての本能が、この勝負に決着をつけた。ヤン・ワウテルスが、期待を託すようなスライディング気味のパスをマルコ・ファン・バステンの走路へ通した。スライディングで追うコーラーに迫られながら、このストライカーは全身の力を振り絞ってボールに届く。流れるような一連の動きの中で、彼は低いシュートをアイケ・インメルの横へ送り込み、ゴール遠いサイドの隅へ流し込んだ。スタジアムのオランダ側は、14年越しの熱狂へと一気に沈み込んだ。ファン・バステンは単に1点を決めたのではない。解放そのものを書き上げたのである。

試合終了の笛が、オランダの2-1勝利を確定させた。その瞬間、アムステルダムの運河がカーニバルへと変わるほどの祝祭が始まった。試合後の光景もまた試合そのものに劣らず伝説的で、ロナルド・クーマンがオラフ・トーンとユニフォームを交換した後、悪名高い嘲弄のジェスチャーを見せた場面は、長く語り継がれることになった。リヌス・ミケルスは有名な言葉を残している。決勝でソビエト連邦を破って大会を制したとはいえ、準決勝こそが「本当の決勝」だったと。この一戦は今なお、オランダサッカー史を決定づける夜であり、オレンジのユニフォームが隣国の長く暗い影からついに抜け出し、自らの居場所を陽の当たる場所に勝ち取った瞬間として残っている。