ハンス・クラアイ・ジュニアは木曜日のオランダ代表戦を肯定的に評価した。オランダは序盤に2-0とリードを奪い、チュニジアに3-1で勝利してグループ首位通過を決めた。

準々決勝進出をかけて、カナダまたは南アフリカと対戦する。

試合後、ESPNの番組『WK Praat』では勝利が議論された。クラアイ・ジュニアは「数人の優れた選手による普通の勝利」と評し、例としてデンゼル・ダムフリーズとブライアン・ブロッベイを挙げた。

「日本戦以降、彼は鋭いクロスで完全にリズムを取り戻している」と、まもなくレアル・マドリードに移籍する右SBについて語った。そのクロスが2分半で先制点を生んだ。スキリがオウンゴールし、ブロッベイが押し込む寸前だった。

「ブロッベイも良い印象を与えている」とクラアイ・ジュニアは続ける。「彼はオランダ代表、特にこれほど守備的なチームを相手に大いに貢献している。彼にパスを繋げるのは心強い。それに、彼のプレーに以前よりずっと奥行きが出てきたという事実について、ほとんど誰も言及していないのが不思議だ。」

ただ、デンマーク人アナリストのペレスは「チュニジアではレベルの高い相手とは言えない。今日の試合はプロとアマの対戦のようだ」と指摘する。

勝ち点も名声も得られず帰国する北アフリカのチームについては「親善試合でも、エールディヴィジのクラブがVVスパンブルックと戦うようで、GKの反応も選手の動きもアマチュアだった」と酷評した。