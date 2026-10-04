オランダ対セルビア戦後に厳しい批判「ファン・ダイクとコープマイネルスは一度きり。これは真剣勝負の国際試合で許されない」

ハンス・クラーイ・ユニオールが、セルビア戦でオランダ代表のセンターバックを務めたトゥーン・コープマイネルスとフィルヒル・ファン・ダイクについて強い見解を示した。『ESPN』の解説者である同氏は、このコンビでは本格的な国際レベルで守備面に不安があると指摘。『ESPN Vandaag』では、ファン・ダイクの相棒にはミッキー・ファン・デ・フェンを置き、左サイドバックにはヨレル・ハトを起用したいと語っている。

「これは、ほとんどどんな本格的な国際試合でも通用しない」と、クラーイ・ユニオールは冒頭から厳しく切り出した。「ボール保持時ならいい。コープマイネルスは見事に持ち上がれるからね。彼はミッドフィルダーなんだ。じゃあ、彼は何ではないのか？ ユヴェントスでは右のウイング寄りでもプレーしたし、トップ下でもプレーした。左のミッドフィルダーでもある……」

「要するに、国際レベルでは本来無理なんだ。でも、ゴールという意味では重要だった」コープマイネルスは前半30分過ぎ、セルビアのゴール前へ鋭いFKを送り込んだ。飛び込んだファン・ダイクはわずかにボールに触れられず、そのため元AZのコープマイネルスに得点が記録された。だが4分後の同点弾の場面では、得点者ミハイロ・ツヴェトコヴィッチとの空中戦に敗れている。

「ああいうFKは、誰かが触ることを期待して蹴るのであって、直接決めようとして蹴るものではないと思う」とクラーイ・ユニオールは話し、再びこのコンビの守備面に言及した。「ファン・ダイクとコープマイネルスの組み合わせは一度限りのものだった。いいチーム相手に、こんなことは本当にできない」

「ある時点でセルビアはタディッチを2人目の裏抜けするストライカーのように使っていた。そうなると、ああいう飛び出していく選手がいるのは完全にnot doneだ。あるいは、持ち上がる選手と言ったほうが少し前向きかもしれないね。彼は実際、相手のエンドライン際にまで行っていた。やることはやるし、動きもあるし、左足もいい。でも、ファン・ダイクとコープマイネルスの組み合わせはないだろう」

では、シャビが実験していること自体は前向きに捉えているのか。「少なくとも、彼は中盤に全力で1人多く置きたいと考えていることを示している。持ち上がるコープマイネルスを使って、そこでプレーしたいということだ。ただ、こうも言わなければならない。コーマン体制でも、その前のコーマン体制でも、ファン・ダイクは右センターをやりたがらないという話を、我々は長いことしてきた」

「7.5メートル違うんだ」と、右センターバックと左センターバックの距離に触れる。「それでも彼は気にしていないし、あそこで快適そうに見える」と解説者は述べ、その後ファン・デ・フェンへと話題を移した。「私は彼にかなり批判的だった。左サイドバックだと相手が彼をフリーにするからね。今の左サイドバックは、ある程度は足元でもプレーできないといけない。それができるのがハトだ」

そのためクラーイ・ユニオールは、ファン・デ・フェンがファン・ダイクとセンターラインを組む姿を見たいと考えている。「彼（ファン・ダイクのことだが、編集部注）は、認めないだろうけど、隣にジェット戦闘機のような選手がいるのを心地よく感じているんじゃないかと思う。もしかすると、これは将来に向けた一つの案かもしれない。ファン・ダイクとファン・デ・フェンだ」

「彼はよりセンターバックらしい選手でもあるし、ビルドアップはファン・ダイクに任せればいい。もし自分が35歳のファン・ダイクなら、それも心地いいと思うよ。彼はもともとスプリンターでもないし、細かく切り返すタイプでもない……。ファン・ダイクはこれをとても気に入るはずだという印象を持っている」と、クラーイ・ユニオールは語った。