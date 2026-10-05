オランダ対セルビアの主役をセルビアメディアが絶賛「サッカーのグランドマスターだ！」

セルビアメディアはドゥシャン・タディッチのプレーを絶賛している。NECのFWは日曜夜のオランダ代表戦（2-1）で主将を務め、試合後には多くの称賛を集めている。

タディッチは日曜夜、セルビア代表で先発出場した。FCトゥウェンテやアヤックスなどでプレーした経験を持つ同選手は、代表チームでキャプテンマークまで巻いた。

タディッチは2年間、セルビア代表でのプレーを辞退していた。中東でプレーしており、試合のたびに欧州まで戻ってくることに気が進まなかったためだ。

しかし、現在は再びNECでプレーしていることもあり、最近になって再招集に応じた。そしてそれは成功だったと、セルビア各紙は結論づけている。とりわけ1-1の場面で見せたタディッチのパスには賛辞が集まっている。

Mozzart Sport は2つの場面を取り上げている。「パブロビッチへの見事なボールがあったが、彼はそれをゴールにはできなかった。そしてもちろん、得点の起点となったプレーもあった。欧州であのようなことができる選手はほとんどいない。チームの創造性はすべて彼から生まれている。彼がまだピッチにいた間は、オランダ代表と互角に戦えていた。その後は違った」と同メディアは伝えている。

Sportinjo Informer も37歳の選手を非常に高く評価した一方で、大きな問題も指摘している。「66分に彼が疲れてピッチを去ると、セルビアは勝ち目がなくなった。その後まもなく決勝点となる2-1が決まった。欧州には彼のようなサッカーの名手はほとんどいない。彼がベンチに座っていると、セルビアはうまく連係できないように見える」

同じ問題はSportklub も指摘している。「彼がまだピッチに立っていた時、セルビアは得点の準備ができた本気の相手として存在感を示していた。その後はまったくそうではなかった」