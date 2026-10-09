オランダ女子代表は、女子ワールドカップ予選プレーオフの次ラウンド進出をほぼ手中に収めた。アルヤン・フーリンク監督率いるチームは、アウェーのハンガリー戦第1戦で圧巻の8-0勝利。リネト・ベーレンスタインとビクトリア・ペロヴァがハットトリックを達成し、エスメー・ブルフツ、ダマリス・エグロラもフェルチュートで得点を挙げた。

オランダ女子代表はワールドカップ予選グループを2位で終えたため、プレーオフを通じて本大会出場を目指さなければならない。来週ティルブルフで奇跡が起きない限り、オランダ女子代表は今年後半にトルコまたはスロベニアと、来夏ブラジルで行われるワールドカップ出場権を懸けて戦うことになる。

オランダ女子代表は立ち上がりからハンガリーを大きく上回り、ペロヴァのおとりの動きを生かしたベーレンスタインが先制点を奪った。その直後には、レアル・マドリー所属のアタッカーがリン・ウィルムスのクロスからこの日2点目も記録した。

26分には、ペロヴァのコースが変わったシュートで早くも0-3となった。勢いは止まらず、前半終了間際にはフーリンク監督率いるチームが4点目も奪取。ペロヴァのシュートのこぼれ球をブルフツが押し込み、0-4とした。

後半に入ってもオランダ女子代表がハンガリーに脅かされる場面はほとんどなく、再開から5分も経たないうちに、エグロラの決定的なヘディング弾でさらに加点した。さらにその後、ペロヴァがこの夜自身2点目をマーク。トッテナム・ホットスパー所属の選手は、切り返しからシュートを決めて0-6とした。

止まらないペロヴァは、そのままハットトリックも達成した。ハンガリーのDFが何気なくボールを失うと、ブルガリア系のペロヴァが難なく仕留めた。後半アディショナルタイムにはベーレンスタインもハットトリックを達成。ロッテ・クーケラールのシュートがクロスバーを叩いた後、最後は押し込んで0-8とした。







