オランダ女子代表は致命的なミスを挽回できず：「ゴールキーパーのプレーが悲惨だった！」

オランダ女子代表は金曜日、2027年ワールドカップ予選でアイルランドに2-3で敗れた。グループBの首位は現在、ポーランドに2-0で勝ったフランスが占めている。3位のオランダは来週、最下位ポーランドとの試合で予選を締める。 1位は本大会に直接出場、2位と3位はプレーオフに進む。

オランダは開始20分も経たないうちに1-0で先制された。アイルランドの速攻からカイラ・カルーサが放ったシュートは、リゼ・コプスにとって防げるように見えたが、右隅に吸い込まれた。

失点直後、オランダは主導権を握ったが、ロメー・ロイヒターやリネス・ベレンステインも雨のコークで同点に追いつくことはできなかった。前半だけで課題の残ったフェウリンク監督は、後半の巻き返しを期した。

元代表マンディ・ファン・デン・ベルグはハーフタイムにNOSのインタビューで「このシュートはリゼ・コプスが止めるべきだった」と語った。

後半もオランダが圧力を強めたが、ベレンステインの決定機が外れ、アイルランドはカウンターを狙い続けた。救いはジャッキー・グローネンのPK獲得で、キャプテン・ドミニク・ヤンセンが同点弾を沈めた。1-1。

しかし直後、ラーキンの追加点で再びリードを許す。コースが変わったシュートにクープスは反応できなかった。 終了10分前、ペロヴァの右隅へのシュートで同点かと思われたが、直後バレットにファーポストで押し込まれ、2－3で敗れた。

オランダは2位または3位になるとW杯出場へ2ラウンドのプレーオフを戦う。第1ラウンドの相手はリトアニア、コソボ、ギリシャ、ルーマニアのいずれか。保護ステータスにより、まずアウェー、次にホームで試合を行う。

プレーオフには32チームが出場し、ディビジョンA12、B12、C8で構成される。勝ち抜いた7チームが2027年ブラジルW杯へ進出する。

アイルランド対オランダ女子代表戦、1-0