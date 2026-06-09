オランダ女子代表は火曜日のワールドカップ予選最終戦でポーランドに3-1で勝利した。しかしグループBの首位はフランスが確保した。フランスはアイルランドに1-0で勝ち、2027年ブラジル大会の出場権を得た。

オランダは序盤から試合を支配し、前半半ばにウィーケ・カプテインのヘディングで先制。直後の彼女のシュートは枠を外れた。

ポーランドもペースを上げゴール前に迫ったが、オランダは前半を1－0で折り返した。一方、フランスはアイルランドに1－0で勝ち、本大会出場を決めた。

60分にはロメ・ロイヒターが右クロスをマークを外してボレーで叩き込み2-0。

さらにリズ・ライスベルゲンがGKと1対1になり左下に冷静に決め3-0。ポーランドはエヴェリーナ・カムチクのPKで1点を返したが、オランダの勝利は揺るがなかった。

オランダは勝ち点3を積み上げたが、フランスが10人でアイルランドを1-0で下したため2位にとどまり、プレーオフ進出が決まった。

ディビジョンAで1位になれなかったチームはすべてプレーオフに進出する。2027年W杯のプレーオフは2ラウンド制で、第1ラウンドは2つの「パス」に分かれる。パス1ではディビジョンAの2位と3位がディビジョンCの1位と上位2位とホーム・アンド・アウェイで対戦する。

パス2ではディビジョンAの4位チームとディビジョンBの1位チームが、ディビジョンBの2位・3位チームと対戦する。第2ラウンドではディビジョンAの1位チームが加わり、本大会出場国が決まる。 パス1の勝者はパス2の勝者と対戦し、合計7チームが本大会に出場する。残る1チームは大陸間プレーオフへ回る。