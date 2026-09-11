オランダ各紙、PSVの主役がチャンピオンズリーグ開幕戦で先発すると予想

シャフタール・ドネツクと1-1で引き分けた翌日、PSVにはオランダ各紙から厳しい視線が向けられている。総じての評価は、前半終了間際にアウェーのシャフタールに先制されてから、ようやくアイントホーフェン勢が本来のサッカーを見せ始めた、というものだ。

デ・テレグラーフは、後半のPSVが試合を支配したと見ており、コウダイ・サノが主役級の働きを見せたと評した。「彼はボールを持った場面で良かっただけでなく、デュエルでも非常に強かった。NECから加入したこのMFが、これほど早くPSVに順応したのは見事だ。日本人選手としての才能の大きさを示している」

アルヘメーン・ダフブラットは、特に攻撃面でPSVがシャフタール相手に苦しんだと伝えた。「アイントホーフェンのクラブは攻撃を仕掛けたが、ボールを持てばかなり落ち着いて見えるチームにぶつかり、前半は比較的容易に持ちこたえられていた」

また、苦戦していたリカルド・ペピをペーター・ボスがなかなか交代させなかったことにも驚きの声が上がっている。「彼はあまり試合に入れていなかったが、長くピッチに残された。おそらくシャフタールの最終ラインを引きつけていたからだろう」 先発デビューのフィリプ・コスティッチには称賛が送られている。「コスティッチは十分に役割を果たしたが、ボールを持った際の貢献はまだそれほど大きくはなかった」

デ・フォルクスクラントには、こう記されている。「PSVはようやくチャンピオンズリーグ初戦で勝利することを目標にしていたが、シャフタール・ドネツクの抵抗は予想以上に手強かった。結果は1-1。これは少々期待外れだった」 「この一戦はハーフタイムまではかなり退屈で、決定機もほとんどなかった。シャフタールは自分たちのやっていた以上のことを特にする必要はなく、PSVもそれ以上に良くはなれなかった。前半終了間際、PSVは突然ビハインドを負った」

「PSVにとって最も美しい瞬間は、攻撃への推進力で目指す攻撃的なスタイルにおいて重要な役割を担う右SBセルジーニョ・デストが解放感を得た場面だった」と、記者ウィレム・フィッセルスは付け加えている。

アイントホーフェンス・ダフブラットのリク・エルフリンクは、セルジーニョ・デストの1-1でPSVが息を吹き返したと見た。「この時点で、PSVは粘り強いシャフタール相手にさらに多くをやれそうに見えた。見えただけだった。木曜夜を終えて明らかになったのは、国境の外でPSVが受ける抵抗は、多くの国内戦とはまったく異なるということだ」