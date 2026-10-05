ニコ・ダイクスホールンが『Voetbal International』のコラムで、フィルジル・ファン・ダイクとオランダ代表の広報責任者サムエル・サンチェスを痛烈に批判した。一方で、ノア・ラングには賛辞が送られている。

これは、オランダ代表選手たちのオランダメディアに対する姿勢が大きく関係している。ファン・ダイクは2週間前の記者会見で、居合わせた報道陣に対して数々の非難を浴びせ、険悪な空気を生み出した。その一方で、代表監督のシャビ・エルナンデスは、オランダ代表にひとつの家族を作りたいと繰り返し強調していた。

「シャビ本人は決して言わないだろうが、PRの観点で見ればフィルジル・ファン・ダイクは彼にとって最大の問題だ」とダイクスホールンは語る。「オランダ代表のキャプテンが、契約上義務づけられたあらゆるインタビューで、少しでも記者らしさのあるものすべてに深い猜疑心をにじませているのは、少なくとも不器用と言うべきだ」

「フィルジルは、経験豊富な記者たちを、児童福祉切手を買わないかと尋ねてくる少年のように扱う。どこで何がうまくいかなくなったのか、そしてそれが正確にいつだったのかは分からないが、フィルジル・ファン・ダイクとのあらゆるインタビューは政治家との会話のように感じられる。実際、義務的に質問に答えている最中のフィルジル・ファン・ダイクの顔を見ていると、毎回次のひと言が返ってくると予想できる。『それは君の言葉だ』とね」

「サムエル・サンチェスはこれまでのところ、すべてをひどい形で手に負えなくしていることしか示していない」と、ダイクスホールンは広報責任者にも容赦ない。「どの広報責任者だって、フィルジル・ファン・ダイクの態度がオランダメディアとの良好な関係にとって致命的だと分かるはずだ。ファレンタイン・ドリーセンとフィルジルの口論は、何ひとつ変わっていないことをまさに証明している。サンチェスには、オランダ代表キャプテンの膨れ上がったプライドにまったく影響力がないようだ」

一方でラングは、インタビューでの話し方を理由にダイクスホールンから非常に高く評価されている。「前半の僕たちの出方は、もう一度きりにしないといけない。ああいうことは多すぎる。なぜそうなるのか僕には分からない。トップ国でありたいなら、それを示さなければならないし、こういう試合は普通に勝たなければならない。前半は相手のほうが僕たちより求めていたし、それは問題だ」と、ラングは先週、ギリシャ対オランダ（2-2）後に語っていた。

「私は自分専用のサッカー観戦ソファから歓声を上げて飛び起きた」とダイクスホールンは続ける。「オランダ代表の誰かが、口に小麦粉を詰め込んでいないような話し方をしたのは、いったいどれくらい前のことだっただろうか。ノア・ラングが、私たち全員が見ていたものを自分も見ていたと率直に語った瞬間、私たちはみなひとつの重要な局面を目にしていた。ひどかった。傲慢だった。尊大だった」

それでもダイクスホールンは、ラングのインタビューをあまり喜ばなかった人物がひとりいると見ている。サムエル・サンチェスだ。「自称PRの奇跡サムエル・サンチェスが、この数日でフィルジルとノアにどんな話をしたのか興味がある」と締めくくっている。