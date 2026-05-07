Goal.com
ライブ
AMSTERDAM - (Top Row LR) Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen, Micky van de Ven of the Netherlands, Denzel Dumfries of the Netherlands, Virgil van Dijk of the Netherlands, Jan Paul van Hecke of the Netherlands, Cody Gakpo of the Netherlands (Front row LR) Kees Smit of the Netherlands, Teun Koopmeiners of the Netherlands, Tijjani Reijnders of the Netherlands, Donyell Malen of the Netherlands, Ryan Gravenberch of the Netherlands during the friendly international match, Länderspiel, Nationalmannschaft between the Netherlands and Norway at the Johan Cruijff ArenA on March 27, 2026 in Amsterdam, the Netherlands. MAURICE VAN STEEN ANP International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft 2025-2026 xVIxANPxSportx xMauricexvanxSteenxIVx 554938922 originalFilename: 554938922.jpg OranjeImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

オランダ代表27キャップの選手が退団へ：「ここ数年で最悪の補強の一つ」

移籍情報
ユヴェントス
AS Roma
トゥーン・コープマイネルス
クリセンシオ・サマーフィル
ウェストハム

テウン・クープマイナーズがユヴェントスを退団する可能性がある。『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、27キャップのオランダ代表は複数オファーを受け、ASローマとのトレードも噂される。ローマはクリセンシオ・サマーヴィルにも関心だ。

トリノでは2シーズン目を迎えても定位置を確保できず、スタメンの座も保証されていない。このため、2029年半ばまで契約が残るにもかかわらず、ユヴェントスは放出を検討している。

トルコからも複数オファーがあるが、本人はセリエA残留を希望しているという。

ユヴェントスはDFエヴァン・ンディッカ獲得を望むが、移籍金約4000万ユーロが壁となり、その代替案としてクープマイナーズを取引に組み込む方向で検討している。

ローマ移籍はスポーツ面でも魅力的だ。首都では、アタランタ時代に彼をセリエA屈指のMFに育てたガスペリーニ監督との再会が待っている。

ただし同紙は、クープマイナーズのユヴェントスでの成績には辛口で、「ここ数年の最悪の移籍の一つ」と断じている。移籍金5800万ユーロに見合う活躍はできなかった。

一方、ローマが興味を示しているのはクープマイナーズだけではない。 現在セリエA5位のローマは、クリセンシオ・サマーヴィルにも強い関心を示している。 『ラ・ガゼッタ』紙によると、特にウェストハムがチャンピオンシップに降格すれば、サマーヴィル獲得の可能性は高まるという。 さらに、RBライプツィヒのアントニオ・ヌサとクラブ・ブルージュのクリストス・ツォリスも攻撃陣補強の候補に挙げられている。

広告