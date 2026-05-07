オランダ代表27キャップの選手が退団へ：「ここ数年で最悪の補強の一つ」

テウン・クープマイナーズがユヴェントスを退団する可能性がある。『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、27キャップのオランダ代表は複数オファーを受け、ASローマとのトレードも噂される。ローマはクリセンシオ・サマーヴィルにも関心だ。

トリノでは2シーズン目を迎えても定位置を確保できず、スタメンの座も保証されていない。このため、2029年半ばまで契約が残るにもかかわらず、ユヴェントスは放出を検討している。

トルコからも複数オファーがあるが、本人はセリエA残留を希望しているという。

ユヴェントスはDFエヴァン・ンディッカ獲得を望むが、移籍金約4000万ユーロが壁となり、その代替案としてクープマイナーズを取引に組み込む方向で検討している。

ローマ移籍はスポーツ面でも魅力的だ。首都では、アタランタ時代に彼をセリエA屈指のMFに育てたガスペリーニ監督との再会が待っている。

ただし同紙は、クープマイナーズのユヴェントスでの成績には辛口で、「ここ数年の最悪の移籍の一つ」と断じている。移籍金5800万ユーロに見合う活躍はできなかった。

一方、ローマが興味を示しているのはクープマイナーズだけではない。 現在セリエA5位のローマは、クリセンシオ・サマーヴィルにも強い関心を示している。 『ラ・ガゼッタ』紙によると、特にウェストハムがチャンピオンシップに降格すれば、サマーヴィル獲得の可能性は高まるという。 さらに、RBライプツィヒのアントニオ・ヌサとクラブ・ブルージュのクリストス・ツォリスも攻撃陣補強の候補に挙げられている。