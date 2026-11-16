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オランダ代表は月曜夜、UEFAネーションズリーグでドイツに惨敗した。シャビ・エルナンデス監督率いるチームは、ベルリンのオリンピアシュタディオンで5-0と屈辱的な敗戦を喫し、特に後半はなすすべがなかった。ドイツでは2得点を挙げたフロリアン・ヴィルツが際立った活躍を見せた。オランダはそれでも、ネーションズリーグのリーグA・グループ2をドイツに次ぐ2位で終え、準々決勝に進む。なお、オランダにとってドイツ戦では1957年の7-0以来となる最大の敗戦だ。

オランダは東の隣国との威信を懸けた一戦に、ギリシャ戦とほぼ同じ先発メンバーで臨んだ。軽いけがを抱えるフレンキー・デ・ヨングだけが欠場し、代わってクインテン・ティンバーが先発に入った。シャビ監督は試合前、ユルゲン・クロップ監督の下でネーションズリーグ準々決勝進出へ全力を尽くす必要があるドイツの実力を警戒していた。

序盤から、オランダにとって数日前のアムステルダムでの試合とは全く異なる一戦になることが明らかになった。ドイツは多くの選手でオランダのビルドアップに早い段階から圧力をかけ、GKバルト・フェルブルッヘンはたびたびロングボールを蹴らざるを得なかった。オランダはコーディ・ガクポ、ドニエル・マレン、クリセンシオ・サマーフィルのスピードを生かし、攻守の切り替えから好機をつくろうとしたが、ドイツ守備陣を実際に脅かすことはほとんどできなかった。

それでも前半半ば、オランダに先制の絶好機が訪れた。サマーフィルのパスで裏へ抜けたガクポが、対峙した相手をかわしてファーサイドのマレンを狙う。しかし、クロスは強すぎ、マレンもジャンプのタイミングが合わず、ヘディングシュートはドイツのゴールの脇へ外れた。

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一方のドイツでは、デリー・シェルハントが存在感を示した。SCフライブルクのFWは32分、見事なシュートをポストに当てたが、その9分後には得点を決める。シェルハントはデンゼル・ダンフリースを難なく切り返しでかわすと、ボールをゴール上隅に鮮やかに突き刺した。フェルブルッヘンにはなすすべがなく、ドイツが1-0とリードして前半を終えた。

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ハーフタイム明け、オランダにはまだ試合に戻るチャンスがあるかに見えた。48分、ダンフリースがファーサイドに走り込んだが、クロスからのヘディングはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの守るゴールを越えた。ガクポにもシュートチャンスが訪れたものの、ドイツのGKに防がれる。その後、ドイツが完全に主導権を握った。

60分、オランダの状況は一気に悪化した。ダンフリースが危険な位置でボールを失うと、ヴィルツが強烈なミドルシュートで容赦なくそのミスを突く。ボールはポストの内側に当たってゴールに入った。わずか5分後には、複数のオランダ守備陣がいたにもかかわらず、ニコ・シュロッターベックがセットプレーからヘディングで決め、点差はさらに広がった。

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ドイツのゴールラッシュはまだ止まらない。71分、ヴィルツはオランダ守備陣の広大なスペースを突き、至近距離から放ったシュートをクロスバーに当てて決めた。これで4-0。シャビ監督はユスティン・クライファート、メックス・メールディンク、イアン・マートセンらを投入して流れを変えようとしたが、オランダに点差を縮める気配は最後までなかった。

ドイツの4点目から6分後、屈辱的な敗戦が決定的となる。ドイツのシュートがポストに当たった後、ブラヤン・グルダが至近距離から無人のゴールに押し込んだ。5-0となり、フェルブルッヘンは目に見えていら立ちを募らせた。チームメートを集め、守備の対応への不満をはっきりと示した。

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シャビ監督にとって、この大敗は特に厳しい現実を突きつけるものとなった。オランダは数日前、ギリシャに7-0で勝利したばかりだった。今回も強豪国を破れず、守備の問題が最も痛烈な形で露呈した。惨敗を喫してもネーションズリーグ準々決勝進出に影響はないが、ノックアウトステージに向けて指揮官には考えるべきことが多い。