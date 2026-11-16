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オランダ代表は月曜夜、UEFAネーションズリーグでドイツ代表に衝撃的な敗北を喫した。シャビ・エルナンデス監督率いるチームは、ベルリンのオリンピアシュタディオンで0-5と屈辱的な大敗。特に後半はなすすべがなかった。ドイツでは2ゴールを挙げたフロリアン・ヴィルツが際立つ活躍を見せた。オランダはそれでも、ネーションズリーグのリーグA・グループ2をドイツに次ぐ2位で終え、準々決勝に進む。オランダにとっては67年ぶりの大敗となった。1959年にはドイツに0-7で敗れている。

オランダは隣国ドイツとの威信を懸けた一戦に、ギリシャ戦とほぼ同じ先発メンバーで臨んだ。軽傷のフレンキー・デ・ヨングだけが欠場し、クインテン・ティンバーが先発に入った。シャビ監督は試合前、ユルゲン・クロップ監督の下でネーションズリーグ準々決勝進出に向けて全力を尽くす必要があるドイツの実力を警戒していた。

立ち上がりから、オランダにとって数日前のアムステルダムでの試合とはまったく異なる展開になることが明らかになった。ドイツは多くの選手でオランダのビルドアップに早い段階から圧力をかけ、GKバルト・フェルブルッヘンはたびたびロングボールを蹴らざるを得なかった。オランダはコーディ・ガクポ、ドニエル・マレン、クリセンシオ・サマーフィルのスピードを生かし、攻守の切り替えから好機をつくろうとしたが、ドイツの守備陣を脅かす場面はほとんどなかった。

それでもオランダは前半半ば、先制の絶好機を迎えた。サマーフィルのパスでガクポが裏へ抜け出し、相手選手をかわしてファーサイドのマレンにクロスを送った。しかしボールは強すぎ、マレンもジャンプのタイミングを誤ったため、ヘディングシュートはドイツのゴールを外れた。

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一方、ドイツではデリー・シェルハントが存在感を示した。SCフライブルクのFWは32分に見事なシュートを放ってポストを直撃。その9分後にはゴールを決めた。シェルハントはデンゼル・ダンフリースを難なくかわし、ボールを鮮やかにゴール上隅へ突き刺した。フェルブルッヘンは反応できず、ドイツが1-0とリードして前半を終えた。

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後半開始直後、オランダは試合に戻れるかに見えた。48分にダンフリースがファーサイドに顔を出したが、クロスに合わせたヘディングはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの守るゴールを越えた。ガクポにもシュートチャンスが訪れたものの、ドイツのGKに阻まれた。その後、ドイツが主導権を完全に握った。

60分、オランダにとって事態はさらに悪化した。ダンフリースが危険な位置でボールを失うと、ヴィルツが容赦なく強烈なミドルシュートを放ち、ボールはポストの内側に当たってゴールへ吸い込まれた。わずか5分後には、セットプレーからニコ・シュロッターベックがヘディングで決めた。オランダの守備選手が複数いたにもかかわらず、点差はさらに広がった。

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ドイツのゴールラッシュはまだ止まらなかった。71分、ヴィルツはオランダ守備陣に生じた大きなスペースを突き、至近距離から放ったシュートをクロスバーに当てて決めた。これで4-0。シャビ監督はユスティン・クライファート、メックス・メールディンク、イアン・マートセンらを投入して流れを変えようとしたが、オランダが点差を縮められそうな場面は一度もなかった。

ドイツの4点目から6分後、屈辱は決定的なものとなった。ドイツの先のシュートがポストに当たった後、ブラヤン・グルダが至近距離から無人のゴールにボールを押し込んだ。0-5となり、フェルブルッヘンは明らかにいら立ちを見せた。チームメートを集め、守備の対応への不満をはっきりと示した。

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シャビ監督にとって、この大敗は特に痛烈な現実を突きつけるものとなった。オランダはわずか数日前、ギリシャに7-0で勝っていたからだ。オランダはまたしても強豪国に勝てず、守備の問題が最も厳しい形で露呈した。大敗を喫してもネーションズリーグ準々決勝進出に影響はないが、決勝トーナメントに向けて指揮官には考えるべきことが山積している。