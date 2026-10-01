オランダ代表は木曜日、試合終盤にギリシャ戦の敗戦を免れた。オランイェはテッサロニキで、悲惨な前半を経て前半終了時点で2-0のビハインドを背負ったが、フィルジル・ファン・ダイクと途中出場のティジャニ・レインデルスが、シャビ監督率いるチームを土壇場で同点に導いた。スコアは2-2となった。

シャビは先発メンバーにいくつか注目の名前を並べた。ユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーは、オランダ代表で初めてそろって国際Aマッチに先発出場。さらにルベン・ファン・ボメルも先発に名を連ね、最前線ではメックス・メールディンクが優先起用された。

ギリシャは立ち上がりから、オランダ代表のどこを突くかを明確に示した。ファンゲリス・パヴリディスは開始35秒の時点でオランダ守備陣のマークを外し、その直後にはクリストス・ツォリスが先制したかに思われたが、パヴリディスがオフサイドポジションからバルト・フェルブルッヘンのプレーを妨げたとして得点は取り消された。オランダはボール保持で上回ったものの、攻撃では崩し切った決定機をほとんど作れなかった。

それでも23分、ギリシャが当然の流れで先制する。長いゴールキックの後、ボールが頭でつながれ、フォティス・イオアニディスがオランダゴールへ向かって抜け出した。この場面ではファン・ダイクがオフサイドを解除していた。イオアニディスは冷静さを保ち、ファン・ダイクに大きなスペースを与えられると、フェルブルッヘンの横を抜くカーブシュートをファーサイドへ流し込んで1-0とした。

その後もオランダ代表は打開策を探ったが、テンポは上がらず、ホームのギリシャは切り替えの局面で最も危険な存在であり続けた。フェルブルッヘンはコンスタンティノス・カレツァスのシュートを防いで失点差の拡大を阻止したが、前半終了間際に再び失点する。ファン・ボメルが完全に的外れなバックパスで軽率にボールを失うと、イオアニディスがクロスを送り、前半47分に途中出場のギオルギオス・マスラスが2-0を押し込んだ。

シャビはハーフタイムに大胆な手を打ち、ファン・ボメル、フース・ティル、クインテン・ティンバーをベンチに下げた。ノア・ラング、ティジャニ・レインデルス、ライアン・フラーフェンベルフがピッチに入り、オランダ代表はすぐさまテンポを引き上げる。すると59分、ジョーイ・フェールマンのCKをファン・ダイクが頭で押し込み、1点差に詰め寄った。

その6分後には、オランダが早くも同点に追いついたかに見えた。ダンフリースがギリシャのペナルティーエリア内でボールを奪って決めたが、VARの介入の後、オフサイドにより得点は取り消された。シャビはその後、メールディンクに代えてジョシュア・ザークツィーも投入し、チームはさらに圧力を強めていった。

オランダ代表は攻め続け、73分には再びダンフリースのゴールがオフサイドで取り消された。シャビはジョシュア・ザークツィーとデビュー戦のヒヴァイ・ゼヒールもピッチに送り出した。86分にはザークツィーが同点弾に迫ったが、ヘディングシュートはギリシャGKコスタス・ツォラキスの好守に阻まれた。

それでも3分後、ついに2-2となる。ラングが好クロスを送り、ゼヒールのオーバーヘッドはブロックされたものの、こぼれ球がレインデルスの足元へ。MFは迷わず、このリバウンドを容赦なく突き刺した。

こうしてオランダはシャビ体制3試合目でも無敗を維持し、グループ首位ギリシャを追走している。