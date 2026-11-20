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金曜午後、スイスのニヨンで行われた抽選の結果、オランダ代表はネーションズリーグ準々決勝でポルトガルと対戦することが決まった。オランダは第1戦をホームで戦う。

オランダ代表の準々決勝の相手はポルトガルとなった。勝ち上がれば、スペインかフランスとの対戦が待っている。

抽選前から、オランダ代表が準々決勝で対戦する可能性があるのは、グループ首位のポルトガル、フランス、フランスのいずれかに限られることが分かっていた。

グループ首位のポルトガルとの対戦が決まったのは、先週月曜日のドイツ戦での惨敗（ドイツ 5-0 オランダ）が大きく影響している。

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この大敗により、ドイツがオランダと同じグループの首位に立ち、オランダ代表は2位となった。敗戦の点差がもっと小さければ、オランダ代表はシードチームになっていた。

代わってシードチームとなったドイツは、抽選前の時点でベルギー、スペイン、ノルウェーと対戦する可能性があった。抽選の結果、相手はベルギーに決まった。

ネーションズリーグ準々決勝が行われるのは、2027年3月25日から30日。準決勝と決勝は6月に開催される。

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準決勝と決勝はそれぞれ1会場での一発勝負となる。一方、準々決勝はホームとアウェーで1試合ずつ行われる。

抽選結果：

フランス 対 スペイン

イングランド 対 ノルウェー

ドイツ 対 ベルギー

ポルトガル 対 オランダ