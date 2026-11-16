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オランダ代表はベルリンで敗れなければネーションズリーグのグループA2を首位で終えられた。しかし、ドイツ代表に0-5で圧倒され、シャビ・エルナンデス監督は就任後初黒星を喫した。

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序盤の好機はアウェーのオランダ代表に多かった。クリセンシオ・サマービルはシュートを打とうとしたところで足を滑らせ、ドニエル・マレンは絶好機で放ったヘディングをバーの上へ外した。これを罰するかのように、デリー・シェルハントが41分に左から中央へ切れ込み、ゴール右上隅へシュートを決めた。

ドイツ代表は後半、17分間で4得点を挙げた。60分にはフロリアン・ヴィルツが約23メートルの距離からカーブをかけたシュートを決め、その5分後にはニコ・シュロッターベックがブライアン・グルダのFKを頭で押し込んだ。ヴィルツが71分にこの日2点目を挙げ、77分にグルダが最後のゴールを決めた。

枠内シュートはドイツ代表の10本に対し、オランダ代表は1本 。ドイツ代表はオリンピアシュタディオンで2010年以来となる勝利を収め、オランダ代表を抜いて首位に立った。ただし、両チームとも準々決勝には進出する。

オリンピアシュタディオンでの一戦におけるオランダ代表の選手採点は以下の通り。

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GK・DF

バルト・フェルブルッヘン（5/10）： シェルハントの先制弾には指先で触れたが、防げなかった。後半にドイツ代表の攻撃が勢いづくと、守備陣の援護を得られない場面が目立った。カイ・ハヴァーツ、グルダ、アレクサンダル・パヴロヴィッチのシュートを止めるなど5セーブを記録。しかし、シェルハントのシュートを弾いてポストに当てたボールがグルダの前にこぼれ、5点目を許した。その直後、怒りをあらわにしながらチームメイトを呼び集めた。

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デンゼル・ダンフリース（3/10）： キャプテンはドイツ代表の最初の3得点に絡んでしまった。先制点ではシェルハントに寄せきれず、2点目の前には自身に当たったボールがヴィルツへ戻った。さらにシェルハントへのファウルでFKを与え、そこからシュロッターベックに3点目をヘディングで決められた。一方、後半序盤には攻め上がり、ファーポストでヘディングシュートを放ったが、枠を越えた。

ヤン・パウル・ファン・ヘッケ（5/10）： 負傷したフィルジル・ファン・ダイクに代わり、ミッキー・ファン・デ・フェンとセンターバックでコンビを組んだ。序盤にはシェルハントのクロスにハヴァーツより先に反応した。60分直前、ヴィルツに対する遅れた高い位置でのタックルでは警告を免れた。ドイツ代表に2点目を許して以降、何度も突破された最終ラインの一員だった。

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ミッキー・ファン・デ・フェン（5/10）： 前半半ばにはペナルティーエリア内でヴィルツへのタックルを完璧なタイミングで決めたが、それ以前にはハヴァーツを倒してファウルを取られていた。ただ、ほかの守備陣と同様、後半はドイツ代表の動きに対応できなかった。

ユリエン・ティンバー（5/10）： 前半にサマービルの決定機につながるクロスを供給した一方、序盤にはペナルティーエリア際で危険な位置のFKを与えた。4点目の場面では、グルダに自身のサイドで広いスペースを使われ、その1分後にイアン・マートセンと交代した。

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MF

ジョーイ・フェールマン（6/10）： 序盤に鋭いFKを蹴り込み、マレンのこの日最初のヘディングシュートにつながるクロスも上げた。ドイツ代表が中盤を支配する中でも懸命にプレーし、82分にはユネス・エブヌタリブのシュートを見事なスライディングタックルで阻んだ。

タイアニ・ラインデルス（6/10）： 前半のオランダ代表で最も好機を演出した選手。スルーパスでサマービルの決定機につながる攻撃の起点となり、コーディ・ガクポへの長いパスからはマレンの大きなヘディングの好機が生まれた。後半序盤にはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを脅かしたガクポのシュートもお膳立てしたが、ドイツ代表が主導権を握るにつれて存在感を失い、79分にトゥーン・コープマイネルスと交代した。

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クインテン・ティンバー（6/10）： 負傷したフレンキー・デ・ヨングに代わって中盤に入り、ボールを持った際は堅実だった。14本中13本のパスを成功させ、FKを2度獲得。ヴィルツがドイツ代表のリードを2点に広げた直後、63分にジャスティン・クライファートと交代した。

FW

クリセンシオ・サマービル（5/10）： 19分、ユリエン・ティンバーのクロスからオランダ代表を先行させるべき場面だったが、シュートを打とうとして足を滑らせた。前半には3度のファウルを犯したものの、終盤まで積極的に動き、シュートをブロックされたほか、終盤にはメックス・メールディンクのヘディングにつながるクロスを上げた。

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ドニエル・マレン（5/10）： ガクポのクロスがファーポストでフリーの自身に届き、オランダ代表にとってこの日最大の決定機を迎えたが、ヘディングはバーの上へ外れた。それ以前にもフェールマンのクロスから放ったヘディングがわずかに高く、72分にメールディンクと交代した。

コーディ・ガクポ（6/10）： オランダ代表で最も攻撃の脅威となった。左サイドを突破してマレンの決定機につながるクロスを上げ、57分にはペナルティーエリア外からのシュートでテア・シュテーゲンにセーブを強いた。これがチーム唯一の枠内シュートだった。79分にルベン・ファン・ボメルと交代した。

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途中出場・監督

ジャスティン・クライファート（5/10）： 63分にクインテン・ティンバーに代わって出場したが、その2分後にドイツ代表が3点目を決め、試合への影響は限られた。

イアン・マートセン（6/10）： オランダ代表がすでに0-4とされた状況でユリエン・ティンバーに代わって出場。左サイドの攻撃に勢いをもたらし、ブロックされたサマービルのシュートをお膳立てした。

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メックス・メールディンク（5/10）： 72分にマレンに代わって出場したが、ボールに触れる機会は少なかった。86分には悪質なファウルで、この日オランダ代表唯一のイエローカードを受けた。アディショナルタイムにはサマービルのクロスからヘディングを放ったが、枠を外れた。

トゥーン・コープマイネルス（5/10）： 試合の趨勢がとうに決した79分にラインデルスに代わって出場し、存在感を示す機会はほとんどなかった。

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ルベン・ファン・ボメル（6/10）： 79分にガクポに代わって出場後、多くの選手より活発にプレーした。2本のシュートをブロックされ、左サイドを駆け上がってクロスを試みたが、ヨナタン・ターにカットされた。

シャビ・エルナンデス（3/10）： 引き分けるだけでグループ首位に立てる一戦で、オランダ代表監督として初黒星を喫した。チームは明るい立ち上がりを見せたが、後半に崩れ、17分間で4失点した。