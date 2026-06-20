オランダ代表は土曜日の夜、今大会初勝利を挙げた。ヒューストンでのスウェーデン戦を5-1で制した。Voetbalzoneは45分以上出場した全選手に採点した。

ロナルド・クーマン監督は戦術的な理由でクリセンシオ・サマーヴィルに代わりブライアン・ブロッベイを先発起用。これによりドニエル・マレンはストライカーから右サイドに移った。

この采配は的中。オランダは序盤17分で2－0とリードした。両ゴールともガクポとダムフリーズのパスをブロッベイが押し込んだ。ブロッベイは前線で積極的に動き、ボールを収めた。

しかし後半が近づくにつれ中盤が機能せず、スウェーデンにチャンスを作られた。それでもDFヤン・ポール・ファン・ヘッケとGKバート・フェルブルッヘンの好守で無失点で折り返した。

また、飛び出したヴェルブルッヘンが不格好な動きを見せたグスタフ・ラゲルビエルケのゴールがオフサイドで取り消されたことも要因だった。一方、ピッチの反対側では不運なプレーが続いたマレンがリードをさらに広げるチャンスを逃した。

後半、マレンに代わって入ったサマービルはすぐさま存在感を示し、ダンフリーズのパスからガクポが3点目を決めて3－0。ダンフリーズは2アシスト目を記録した。

速攻から再びガクポがネットを揺らし4-0。その後、アンソニー・エランガに1点を返された。 この場面ではファン・ダイクとファン・デ・ヴェンがやや精彩を欠いた。このまま終わるかと思われた後半アディショナルタイム、途中出場のサマーヴィルがダメ押しの5点目を決め、5－1で完勝した。

オランダ代表の評価：

バート・フェルブルッゲン 7.5

デンゼル・ダムフリーズ 7.5

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ 7

ヴィルジル・ファン・ダイク 6.5

ミッキー・ファン・デ・ヴェン 6

フレンキー・デ・ヨング 7.5

ライアン・グラフェンベルフ 7.5

ティジャニ・ラインダース 6

ドニエル・マレン 6

ブライアン・ブロッベイ 8

コディ・ガクポ 8.5

クリセンシオ・サマーヴィル 8