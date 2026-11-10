ブライアン・ブロビーが太ももに小さな断裂を負った。記者のムニール・ブアリン氏が火曜日、情報筋の話としてXで伝えた。サンダーランドのFWは月曜日、オランダ代表のシャビ監督に代表活動への不参加を伝えていた。

ブロビーはこの筋肉の負傷により、数週間離脱する見込みだ。少なくともネーションズリーグのギリシャ戦（11月13日）とドイツ戦（11月16日）は欠場する。

さらに、サンダーランドでも数試合を欠場する見通しだ。プレミアリーグ下位に沈む同クラブは11月21日のアストン・ヴィラ戦からシーズンを再開する。その後、ヨーロッパリーグのグループステージでヤギエロニア・ビャウィストクと対戦する。

元アヤックスのブロビーは先週末、1-0で勝利したチェルシー戦でのプレーを称賛された。『マッチ・オブ・ザ・デイ』の解説者を務める元イングランド代表のディオン・ダブリン氏は、「プレミアリーグにブロビーのような選手はほかにいない。強く、パワーがあるだけでなく、得点できる位置にも何度も入っていた」と評価。「ファンは彼を愛している。正真正銘のセンターフォワードで、ディフェンダーは彼を嫌がる。サンダーランドがまさに必要としている選手だ」と語った。

地元メディアの『サンダーランド・エコー』は、チェルシー戦のブロビーに8点を付けた。同紙は「傑出したパフォーマンスを見せた」と記している。

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ブロビーは現在、オランダ代表で17試合に出場。サンダーランドに所属する24歳のFWは、その間に4ゴールを挙げている。

アムステルダム出身のストライカーが最後にオランダ代表でプレーしたのは、9月末のことだ。ブロビーは1-1で終わったドイツとのホーム戦で、負傷により開始35分で退いていた。