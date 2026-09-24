ヨハン・クライフ・アレナでは、オランダが試合の主導権を大きく握りながらも、夜を通してなかなか決定力を発揮できない戦術的なせめぎ合いが繰り広げられた。ボール保持率55％、シュート22本という圧倒的な数字を記録しながらも、オランダは前半終了時点でビハインドを背負った。32分、フェリックス・ヌメチャがドイツの縦に速い切り替えが最も脅威となっていた時間帯にオランダ守備を破り、先制点を奪った。前半はさらに、ブライアン・ブロビーの重傷によっても暗いものとなり、シャビ・エルナンデスは早い段階で戦術変更を余儀なくされた。

後半に入るとホームのオランダは強度をさらに高め、ドイツゴールに枠内シュート9本を浴びせた。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの8セーブに導かれたドイツは、オランダがいら立ちを強める中で1点差勝利を手にするかに見えた。しかし後半アディショナルタイム2分、コーディ・ガクポが救世主として現れる。途中出場のルベン・ファン・ボメルのアシストからフィニッシュを決め、内容に見合う勝ち点1をもたらした。この引き分けにより、両雄はグループ2でともに勝ち点1となった。これは、オランダの基礎指標（xG2.78）が最後に劇的な形で結果として表れた一戦を反映している。

GK＆守備陣

バルト・フェルブルッヘン - 6/10

ブライトンの守護神にとって、相手の格を考えれば意外なほど静かな一夜となった。ドイツがなかなか枠内に飛ばせなかったこともあり、求められたセーブは1本だけだった。32分のヌメチャによる至近距離からの先制点については、その前の守備構造によって無防備な状況に置かれており、どうすることもできなかった。プレッシャー下でも配球は落ち着いており、短いパスの大半を成功させてドイツの最初のプレスをかわす助けとなった。

ミッキー・ファン・デ・フェン - 7/10

リカバリースピードを生かす形で起用され、いくつものドイツのカウンターを未然に防ぐ重要な働きを見せた。高い最終ラインの背後のスペースを効果的に管理し、アデイェミやシャーデに勢いよく走り込む余地をほとんど与えなかった。右サイドの相棒ほど攻撃の最終局面には絡まなかったものの、90分を通じて守備位置は規律が保たれていた。

フィルジル・ファン・ダイク - 6/10

キャプテンらしい安定感あるパフォーマンスだったが、ヌメチャの得点場面で守備ラインの集中が切れてしまったことには失望しているはずだ。ファン・ダイクは空中戦で勝利し、最終ラインもよく統率したが、オランダが枠内シュート2本しか許さなかった夜であるだけに、無失点で終えられなかったことは汚点として残る。慌ただしい終盤にはチームを前へ押し出す姿に、そのリーダーシップが表れていた。

デンゼル・ダンフリース - 6/10

ダンフリースはいつも通り右サイドで精力的に動き、オーバーラップの選択肢を提供しつつ、オランダが記録した24本のクロスにも貢献した。ただし、69分にはカウンターを止めるための戦術的ファウルで警告を受け、やや後味の残る夜にもなった。持ち味となっているラストパスの精度は欠いたが、そのフィジカルの強さはドイツの両サイドバックにとって依然として厄介だった。

ヤン・パウル・ファン・ヘッケ - 5/10

このDFにとっては難しい一夜となった。24分にタイミングを外したチャレンジで早々に警告を受けた。そのイエローカードによって積極性が制限されたように見え、ドイツのゴールに至る流れでも守備ラインの弱点だったと言えるかもしれない。アミリとハフェルツに手を焼かされ、後者は負傷交代するまで厄介な存在だった。

中盤

ライアン・グラフェンベルフ - 7/10

クラブでの好調をそのまま持ち込み、グラフェンベルフはオランダの中盤のエンジンとなった。切り替えの局面で際立ち、長いストライドを生かして低い位置からボールを運び、最終局面まで前進した。オランダのボール保持率55％維持を支え、キミッヒとヌメチャを相手にホームチームが中盤の争いを制するうえで重要な役割を果たした。

タイジャニ・ラインデルス - 7/10

ラインデルスは試合の大半で主要なチャンスメーク役となり、ドイツのライン間のスペースを継続的に見つけ出した。83分に交代するまで、チームが放った21本のシュートのいくつかに関与した。前を向いて中央を突く能力により、ドイツは後半の長い時間帯で深い守備ブロックを敷かざるを得なかった。

クインテン・ティンバー - 6/10

闘争心あふれるプレーを見せたが、57分の交代でその出場は早く終わった。ティンバーは22分に早々と警告を受け、常に激しい球際の攻防の中心にいた。粘り強さは示したものの、クロップのチームを崩すために必要な創造性には欠け、結果的にジョーイ・フェールマンとの戦術的交代につながった。

攻撃陣

コーディ・ガクポ - 8/10

文句なしのオランダの主役だった。ガクポは左サイドから継続的に脅威を与え、複数の枠内シュートを記録。そして最終的には92分、同点弾となる決定的な一撃を沈めた。動き出しは賢く、土壇場でテア・シュテーゲンを破る冷静さも見せ、オランダの執拗な攻撃圧力を報いた。

クライセンシオ・サマーフィル - 6/10

サマーフィルは持ち前の爆発的なスピードを時折のぞかせたが、決定的なラストパスを出す場面では苦しむことが多かった。高いxGを積み上げた前線の一員ではあったが、テア・シュテーゲンのセーブに阻まれていら立ちを募らせた。終盤にオランダが同点を目指す中で、最終的にはフレッシュな選手と交代した。

ブライアン・ブロビー - 5/10

このFWにとっては忘れたい夜となった。35分に深刻な筋肉系の負傷と思われるアクシデントにより、プレー時間は短く終わった。退くまでの間、試合への関与には苦しみ、目立った枠内シュートも記録できなかった。代表ウインドーで有望なスタートを切っていただけに、この負傷は本人にとってもオランダにとっても大きな痛手である。

交代選手＆監督

メックス・メーアディンク - 6/10

負傷したブロビーに代わって早い時間に投入された。フィジカル面での存在感は示したものの、後半のオランダの猛攻の中で巡ってきたチャンスを仕留めるストライカーらしい嗅覚は欠いていた。

ジョーイ・フェールマン - 7/10

57分に投入され、卓越したパスレンジによって中盤に別の次元を加えた。同点弾につながる圧力を維持する助けとなった。

ルベン・ファン・ボメル - 8/10

非常に効果的な短時間出場だった。83分からピッチに立つと、92分のガクポのゴールをアシスト。土壇場で優れたビジョンを示した。

フース・ティル - 6/10

オランダがダイレクトに同点弾を狙いにいく終盤、エネルギーをもたらした。

シャビ・エルナンデス（監督） - 7/10

戦術面では、21本対11本というシュート数が示す通り、量と支配力の面でシャビがクロップを上回った。交代策は積極的で、最終的には成功。ファン・ボメルが同点弾をアシストした。ゴール前での決定力不足には懸念を抱くだろうが、チームの粘り強さは誇っていい。